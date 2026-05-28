Champions League La posible formación del Arsenal para enfrentar a PSG en la Final de Champions League Mikel Arteta utilizaría estos jugadores para conseguir la primera orejona de los Gunners en su historia.

Video Probable alineación del Arsenal para la Final de Champions League contra PSG

Después de conquistar la Premier League tras 22 años de sequía, Arsenal busca cerrar la temporada con otro título que se les ha negado a lo largo de su historia que es la Champions League.

Los Gunners regresan a la final del torneo europeo luego de 20 largos de años de no estar presente en la pelea por el título, y ahora se medirá al conjunto del PSG, actual campeón de la Champions.

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Por lo que Mikel Arteta tendrá que ser cuidadoso para elegir su 11 inicial ya que enfrentará a otro gran estratega como los Luis Enrique.

A lo largo de la temporada el Arsenal ha sufrido bajar sensibles que poco a poco fue recuperando, pero en la recta final de la temporada perdió a dos jugadores claves en la zona defensiva que son Jurriën Timber y Ben White que ha provocado que Arteta mueva sus piezas, pero a pesar de esto el cuadro de lo s Gunners levantaron el título de la Premier League.

PROBABLE ALINEACIÓN DEL ARSENAL PARA LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Arsenal buscará su primera Champions League, luego de que se le negará en el 2006, para cerrar con un doblete histórico tras ganas la Premier.