Atlético de Madrid vs. Barcelona EN VIVO Cuartos de Final de la Champions League
Los Colchoneros buscarán sellar el boleto a Semifinales; Barcelona sueña con una remontada.
Video ¡Gol tempranero! Lamine aprovecha error y anota para el Barcelona
Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentarán este miércoles 15 de abril en el Estadio Metropolitano en la vuelta de los Cuartos de Final por el boleto a las Semifinales de la UEFA Champions League.
En el duelo de ida, los Colchoneros se llevaron la ventaja de 2-0 al ganar por primera vez en el Camp Nou tras 20 años con goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth.
El ganador del Atlético de Madrid vs. Barcelona se medirá al ganador de la serie entre Arsenal y Sporting Lisboa, que también se disputará este miércoles.
Video ¡Empata la eliminatoria! Golazo de Ferran y el Barcelona gana 2-0
Sigue las acciones más destacadas del Atlético de Madrid vs. Barcelona
- Los jugadores de ambos equipos saltaron a la cancha del Estadio Metropolitano.
- Se lleva a cabo el protocolo de la Champions League.
- Inicia el partido por el boleto a las Semifinales de la Champions League.
- ¡Casi anota Lamine Yamal a los 30 segundos! Musso detiene el disparo de la joya del Barcelona.
- ¡Gol del Barcelona! Lenglet pierde el balón y Lamine Yamal define con un disparo raso al minuto 4.
- Primera llegada del Atlético de Madrid: saque de manos y disparo de Lookman que se va por un costado.
- ¡Se salva el Atlético! Dani Olmo entra solo al área y saca disparo, pero Musso ataja y evita el 0-2.
- Disparo de Koke que bloquea Gavi y el balón se va a tiro de esquina.
- Pasan los 15 minutos del partido y Atlético tiene la posesión del esférico después del intenso inicio del Barcelona para abrir el marcador.
- ¡Se salva Barcelona! Diagonal de Lookman que remata Griezmann, pero Martín se cruza a tiempo y desvía el peligro.
- ¡Gol del Barcelona! Pase de Dani Olmo a Ferran Torres que define con un zurdazo para el 0-2 al minuto 24.
- ¡Terrible golpe de Fermín López! El jugador remató un centro de Lamine Yamal pero su rostro chocó con el pie de Musso y terminó noqueado y sangrado en el césped.
- ¡Gol del Atlético de Madrid! Contragolpe colchonero: diagonal de Llorente que define Lookman para descontar la pizarra al minuto 30.
- Se agrean cuatro minutos al partido.
- Se termina el primer tiempo en el Estadio Metropolitano. Atlético 1-2 Barcelona (global 3-2).
Alineaciones confirmadas del Atlético de Madrid vs. Barcelona de Champions League
Atlético de Madrid
- Juan Musso
- Nahuel Molina
- Robin Le Normand
- Clement Lenglet
- Matteo Ruggeri
- Marcos Llorente
- Koke
- Giuliano Simeone
- Ademola Lookman
- Antoine Griezmann
- Julián Álvarez
Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Eric García
- Gerard Martín
- Joao Cancelo
- Pedri
- Gavi
- Dani Olmo
- Fermín López
- Lamine Yamal
- Ferran Torres
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