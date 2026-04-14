Atlético de Madrid Atlético de Madrid vs. Barcelona EN VIVO Cuartos de Final de la Champions League Los Colchoneros buscarán sellar el boleto a Semifinales; Barcelona sueña con una remontada.

Video ¡Gol tempranero! Lamine aprovecha error y anota para el Barcelona

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentarán este miércoles 15 de abril en el Estadio Metropolitano en la vuelta de los Cuartos de Final por el boleto a las Semifinales de la UEFA Champions League.

En el duelo de ida, los Colchoneros se llevaron la ventaja de 2-0 al ganar por primera vez en el Camp Nou tras 20 años con goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

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El ganador del Atlético de Madrid vs. Barcelona se medirá al ganador de la serie entre Arsenal y Sporting Lisboa, que también se disputará este miércoles.

Video ¡Empata la eliminatoria! Golazo de Ferran y el Barcelona gana 2-0

Sigue las acciones más destacadas del Atlético de Madrid vs. Barcelona

Los jugadores de ambos equipos saltaron a la cancha del Estadio Metropolitano.

Se lleva a cabo el protocolo de la Champions League.

Inicia el partido por el boleto a las Semifinales de la Champions League.

¡Casi anota Lamine Yamal a los 30 segundos! Musso detiene el disparo de la joya del Barcelona.

¡Gol del Barcelona! Lenglet pierde el balón y Lamine Yamal define con un disparo raso al minuto 4.

Primera llegada del Atlético de Madrid: saque de manos y disparo de Lookman que se va por un costado.

¡Se salva el Atlético! Dani Olmo entra solo al área y saca disparo, pero Musso ataja y evita el 0-2.

Disparo de Koke que bloquea Gavi y el balón se va a tiro de esquina.

Pasan los 15 minutos del partido y Atlético tiene la posesión del esférico después del intenso inicio del Barcelona para abrir el marcador.

¡Se salva Barcelona! Diagonal de Lookman que remata Griezmann, pero Martín se cruza a tiempo y desvía el peligro.

¡Gol del Barcelona! Pase de Dani Olmo a Ferran Torres que define con un zurdazo para el 0-2 al minuto 24.

¡Terrible golpe de Fermín López! El jugador remató un centro de Lamine Yamal pero su rostro chocó con el pie de Musso y terminó noqueado y sangrado en el césped.

¡Gol del Atlético de Madrid! Contragolpe colchonero: diagonal de Llorente que define Lookman para descontar la pizarra al minuto 30.

Se agrean cuatro minutos al partido.

Se termina el primer tiempo en el Estadio Metropolitano. Atlético 1-2 Barcelona (global 3-2).

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Alineaciones confirmadas del Atlético de Madrid vs. Barcelona de Champions League

Atlético de Madrid

Juan Musso

Nahuel Molina

Robin Le Normand

Clement Lenglet

Matteo Ruggeri

Marcos Llorente

Koke

Giuliano Simeone

Ademola Lookman

Antoine Griezmann

Julián Álvarez

Barcelona