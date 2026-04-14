    Atlético de Madrid

    Atlético de Madrid vs. Barcelona EN VIVO Cuartos de Final de la Champions League

    Los Colchoneros buscarán sellar el boleto a Semifinales; Barcelona sueña con una remontada.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video ¡Gol tempranero! Lamine aprovecha error y anota para el Barcelona

    Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentarán este miércoles 15 de abril en el Estadio Metropolitano en la vuelta de los Cuartos de Final por el boleto a las Semifinales de la UEFA Champions League.

    En el duelo de ida, los Colchoneros se llevaron la ventaja de 2-0 al ganar por primera vez en el Camp Nou tras 20 años con goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

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    El ganador del Atlético de Madrid vs. Barcelona se medirá al ganador de la serie entre Arsenal y Sporting Lisboa, que también se disputará este miércoles.

    Video ¡Empata la eliminatoria! Golazo de Ferran y el Barcelona gana 2-0

    Sigue las acciones más destacadas del Atlético de Madrid vs. Barcelona

    • Los jugadores de ambos equipos saltaron a la cancha del Estadio Metropolitano.
    • Se lleva a cabo el protocolo de la Champions League.
    • Inicia el partido por el boleto a las Semifinales de la Champions League.
    • ¡Casi anota Lamine Yamal a los 30 segundos! Musso detiene el disparo de la joya del Barcelona.
    • ¡Gol del Barcelona! Lenglet pierde el balón y Lamine Yamal define con un disparo raso al minuto 4.
    • Primera llegada del Atlético de Madrid: saque de manos y disparo de Lookman que se va por un costado.
    • ¡Se salva el Atlético! Dani Olmo entra solo al área y saca disparo, pero Musso ataja y evita el 0-2.
    • Disparo de Koke que bloquea Gavi y el balón se va a tiro de esquina.
    • Pasan los 15 minutos del partido y Atlético tiene la posesión del esférico después del intenso inicio del Barcelona para abrir el marcador.
    • ¡Se salva Barcelona! Diagonal de Lookman que remata Griezmann, pero Martín se cruza a tiempo y desvía el peligro.
    • ¡Gol del Barcelona! Pase de Dani Olmo a Ferran Torres que define con un zurdazo para el 0-2 al minuto 24.
    • ¡Terrible golpe de Fermín López! El jugador remató un centro de Lamine Yamal pero su rostro chocó con el pie de Musso y terminó noqueado y sangrado en el césped.
    • ¡Gol del Atlético de Madrid! Contragolpe colchonero: diagonal de Llorente que define Lookman para descontar la pizarra al minuto 30.
    • Se agrean cuatro minutos al partido.
    • Se termina el primer tiempo en el Estadio Metropolitano. Atlético 1-2 Barcelona (global 3-2).
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    Alineaciones confirmadas del Atlético de Madrid vs. Barcelona de Champions League

    Atlético de Madrid

    • Juan Musso
    • Nahuel Molina
    • Robin Le Normand
    • Clement Lenglet
    • Matteo Ruggeri
    • Marcos Llorente
    • Koke
    • Giuliano Simeone
    • Ademola Lookman
    • Antoine Griezmann
    • Julián Álvarez

    Barcelona

    • Joan García
    • Jules Koundé
    • Eric García
    • Gerard Martín
    • Joao Cancelo
    • Pedri
    • Gavi
    • Dani Olmo
    • Fermín López
    • Lamine Yamal
    • Ferran Torres
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