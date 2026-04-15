EN VIVO | Arsenal vs Sporting - UEFA Champions League
Los juegos de ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League continúan con este emocionante duelo.
Arsenal vs. Sporting Lisboa se enfrentan en el partido de vuelta de los Cuartos de Final en la U EFA Champions League en duelo que se celebrará en Anfield.
Es la primera ocasión que estos clubes se miden dentro de una Fase Final de la competencia de la UEFA.
Aunque la temporada pasada lo hicieron en la Fase de Liga, ahí los Gunners no tuvieron contratiempos y se impusieron por goleada de 1-5 en territorio luso.
El encuentro de Ida en Portugal finalizó con triunfo del Arsenal por marcador de 1-0 ante Sporting Lisboa, por lo que el empate o el triunfo le da el pase al cojunto de la Premiere League a Semifinales.
Por su parte, Sporting debe ganar por diferencia de dos goles para avanzar de forma directa a la siguiente ronda. En caso de ganar por un solo gol, haría que se jugarán tiempos extra y de persistir la igualdad en el global, los penales.
Sigue aquí las incidencias del partido:
- Todo listo para el inicio del partido.
- Arranca el juego en Anfiled.
- El partido ha estado trababado en el medio campo.
- Trincao dispara en la primera chance del partido a los 18 minutos, el balón pasa cerca de un poste.
- Gyokeres tiene la primera de los Gunners en un disparo entrando al área que se va arriba del arco.
- Arsenal tiene el balón y genera peligro, a Gyokeres le tapa un defensa un balón en el área de mucho peligro a los 28.
- Catamo mete un tiro en el área y estrella el balón en un poste a los 42.
- Eze entra al área de Sporting y dispara, pero el balón se va encima del arco a los 45.
- Finaliza la primera mitad del partido.
- Inicia la segunda parte.
- Araújo dispara, pero el balón sale desviado del arco del Arsenal a los 48.