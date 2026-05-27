Paris Saint-Germain Luis Enrique y los títulos que ha ganado el director técnico de PSG El estratega español busca su segundo título en la UEFA Champions League al frente del club parisino y que se puede sumar a una basta colección de trofeos.



Video Final Champions League: Luis Enrique y los títulos que tiene el entrenador de PSG

Luis Enrique es uno de los directores técnicos de mayor prestigio en el mundo, pareciera que todo lo que toca se vuelve oro, primero como futbolista y luego como director técnico, ahora al frente del PSG de cara a la Final de la UEFA Champions League.

PSG vs. Arsenal se jugará el último sábado de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, donde el conjunto parisino busca el bicampeonato luego de que lo ganara por primera vez en su historia la campaña pasada con goleada al Inter de Milán y ya sin Kylian Mbappé.

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Antes, conquistó la gloria europea como estratega del FC Barcelona además de ganar un Mundial de Clubes; también lo hizo como jugador, pero no en esos escenarios pues sus dos títulos internacionales los consiguió en la Recopa y en la Supercopa de la UEFA, pues ganó más títulos locales.

A Luis Enrique se le asocia demasiado como entrenador del Barcelona así como jugador, pero en parte de sus inicios también vistió la playera del Real Madrid, con el que ganó una Copa del Rey, una Supercopa de España y una Liga.

Al frente de la Selección de España, Luis Enrique fue subcampeón en la UEFA Nations League 2020-2021 y en el Mundial Qatar 2022 se quedó en los Octavos de Final. Antes, en la Eurocopa 2020 alcanzó las Semifinales.

Ahora, Luis Enrique puede ir por su tercera UEFA Champions League ganada cuando se mida ante el Arsenal, que jugará su segunda Final de la Copa de Europa, la anterior la perdió en la campaña 2005-2006 ante Barcelona, donde militaba el mexicano Rafael Márquez.

Estos son los títulos de Luis Enrique en su carrera como director técnico:

Con FC Barcelona:

Dos Liga de España

Tres Copa del Rey

Una Supercopa de España

Una UEFA Champions League

Una Supercopa de la UEFA

Un Mundial de Clubes

Con PSG: