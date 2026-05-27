Arsenal Piero Hincapié y el vergonzoso momento que vivió esta temporada con Arsenal El defensor ecuatoriano habló del bochornoso momento que vivió dentro de la Premier League de cara a la Final de la Champions.

Video Final PSG vs. Arsenal: Piero Hincapié y el vergonzoso momento que vivió esta temporada

La Final de la UEFA Champions League entre PSG vs. Arsenal se juega este sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, donde ambos conjuntos llegan como campeones de sus respectivas ligas.

De cara al encuentro, Hugo Ramírez conversó con Piero Hincapié, defensor ecuatoriano del Arsenal, para las cámaras de TUDN de cara al duelo decisivo de la Copa de Europa, donde Paris Saint-Germain busca la defensa de su título.

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Hincapié, quien también formará parte de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026, recordó un pasaje bochornoso que vivió durante la actual temporada de la Premier League con los Gunners, con los que salió campeón en la Premier League.

Se trata del partido ante Burnley el pasado 18 de mayo cuando el congoleño Axel Tuanzebe peleaba por el balón, Hincapié cayó al césped y el rival pisó sus shorts que dejaron al descubierto los glúteos del sudamericano.

“La verdad fue un momento muy vergonzoso, la verdad, fue vergonzoso. Pero después de que pasó todo me molestaron mucho mis compañeros, mi familia y bueno, es algo que pasa dentro de un campo de juego.

“Ojalá no me pasara pero pasó y nada, no me afecta en nada, lo disfruto. A ver, son momentos incómodos pero al final tienes que disfrutar de todo lo que pases y más siendo campeón, cómo no lo vas a disfrutar”, indicó sonriente Piero Hincapié.

¿SE QUEDA O SE VA DEL ARSENAL? PIERO HINCAPIÉ RESPONDE DE CARA A LA FINAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

El central ecuatoriano dijo que continuará con los Gunners de cara a la siguiente campaña, es una renovación de contrato en automático; además, recalcó que ser campeón en Inglaterra es mucho más difícil que serlo en Alemania, donde fue multicampeón con Bayer Leverkusen.

“Todo mudo habla de eso, es una opción de compra obligatoria, estoy muy contento aquí la verdad y poder conseguir el título también. Vamos por otro (el título), para dejar al club en lo más alto”, comentó a Hugo Ramírez para TUDN.

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“Obviamente cuando eres niño sueñas con grandes cosas, pero no imaginé que pasen las cosas muy rápido, en el futbol tienes que tener un poco de suerte, me han tocado entrenadores grandiosos, me han tocado de la mejor manera encada equipo que voy y bueno, ahora estoy aquí.