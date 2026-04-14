Champions League EN VIVO | Liverpool vs Arsenal - Champions League Se juegan los encuentros de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video EN VIVO l Liverpool vs PSG de la Champions League AQUÍ

Liverpool y Paris Saint-Germain disputan el juego de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League en el Anfield.

Hace un año se midieron en Octavos de Final, duelo en el que el conjunto parisino logró el boleto a la siguiente ronda en tanda de penales tras empate global de 1-1.

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El partido de Ida quedó con ventaja para PSG por 2-0 ante Liverpool, por lo que los campeones se mantienen, al momento, con vida para poder conseguir el bicampeonato de la Liga de Campeones.

Tras el resultado en el Parque de los Príncipes, el PSG debe ganar, empatar o perder por un solo gol de diferencia para poder avanzar a las Semifinales de la Champions League.

El Liverpool debe ganar por tres goles o más para pasar directo a la siguiente ronda, en caso de ganar por dos de diferencia, obligaría a la prórroga, con posibilidades de la tanda de penales.

Sigue aquí las incidencias del partido:

Previo al inicio del partido se guarda un minuto de silencio en memoria de las 97 víctimas de la tragedia de Hillsborough del 15 de abril de 1989.

Arranca el partido.

Dembélé se pierde la oportunidad más clara de gol, solo frente al arco de Mamardashvili vuele el balón a los 17 minutos.

Video ¡Qué golazo iba a hacer Dembelé! Pasaron como agua a la defensa del Liverpool y se queda cerca del tercer gol en el global

Isak enfrenta a Safanov en mano a mano, el arquero se impone, pero el atacante del Liverpool está en fuera de lugar.

Ekitiké cae en el campo solo, sin ningún contacto con un rival y debe salir del campo lesionado. Entra Salah en su lugar a los 30 minutos.

Video Mucha fuerza. Ekitiké sale lesionado y se tiene que ir en camilla

Video Puede ser el último baile... ¡Salah entra al campo y tendrá minutos ante el PSG!