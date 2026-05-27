Arsenal Final Champions League: Zubimendi respecto a la titularidad: "No voy a pensar cosas raras" Martín Zubimendi descarta que por "tres partidos" pierda la cabeza de cara al gran comprmiso ante PSG.

Video Champions League: Zubimendi aclara situación en vestidor del Arsenal previo a la Final

Martín Zubimendi, jugador del Arsenal, descartó que el hecho de, aparentemente perder la titularidad en el conjunto de los 'Gunners', sea factor de preocupación de cara a la Gran Final de la UEFA Champions League.

En entrevista para TUDN, Zubimendi refirió que si bien no fue empleado por el director técnico Mikel Arteta en la recta final de la temporada, esto no es una condicionante de cara al duelo en Budapest.

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"Obviamente que a cada uno le gusta jugar más minutos, no solo por tres partidos voy a pensar cosas raras, hay tiempo para todos y toca cambiar", dijo el jugador español quien también reiteró que hay una buena armonía en el vestidor.

"Sí, la verdad que todo el mundo intenta que esto sea una familia, no de manera forzada, la gente que hay es buena gente, todos tratamos de hacer una buena familia, y se ve en los partidos", agregó el mediocampista.

Por último, reiteró que salir de la Real Sociedad para llegar al Arsenal fue una decisión de la cual, no se arrepiente, por todo lo que ha vivido con la escuadra londinense.