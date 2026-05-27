Final Champions League: Mosquera espera a Kvaratskhelia en duelo importante
El defensa muestra su respeto por el jugador georgiano, aunque confía en las armas que presentarán los 'Gunners' en Budapest.
Christian Mosquera, defensa del Arsenal, mostró su respeto por Khvicha Kvaratskhelia, uno de los grandes ejes que tiene el Paris Saint Germain, equipo rival de los londinenses en la Gran Final de la Champions League.
A pesar de que hay precaución especial por el georgiano, Mosquera señaló que en el Arsenal hay confianza suficiente en sus armas para hacerle frente a los parisinos.
"Mucha gente me está mencionando, es un grandísimo jugador (Kvaratskhelia), el PSG tiene grandísimos jugadores en ataque también, nosotros sabemos de nuestras capacidades, estamos muy ansiosos por ese partido", señaló el jugador español.
Mosquera, procedente del Valencia, afirma que fue difícil fichar por el Arsenal en el aspecto de que tuvo qué apartarse de su familia o de su gente más cercana, aunque resaltó que Mikel Arteta, director técnico de los londinenses, fue crucial en la toma de su decisión de fichar por el flamante campeón de la Premier League.
"Al final el Arsenal es un club que no hace falta decir, la verdad Arteta tuvo un papel crucial en mi decisión. La verdad es que es un sueño, todavía no lo creemos, el llegar aquí la primera temporada, mi familia, la verdad es que es un sacrificio dentro de lo que cabe, moverte lejos de la famlia, de tu gente, pero te das cuenta que vale la pena, ganas la Premier y muy contento", concluyó.