Arsenal Final Champions League: Mosquera espera a Kvaratskhelia en duelo importante El defensa muestra su respeto por el jugador georgiano, aunque confía en las armas que presentarán los 'Gunners' en Budapest.

Video ¿El duelo de la Final? Ojo a lo que dicen en el Arsenal sobre Kvaratskhelia

Christian Mosquera, defensa del Arsenal, mostró su respeto por Khvicha Kvaratskhelia, uno de los grandes ejes que tiene el Paris Saint Germain, equipo rival de los londinenses en la Gran Final de la Champions League.

A pesar de que hay precaución especial por el georgiano, Mosquera señaló que en el Arsenal hay confianza suficiente en sus armas para hacerle frente a los parisinos.

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"Mucha gente me está mencionando, es un grandísimo jugador (Kvaratskhelia), el PSG tiene grandísimos jugadores en ataque también, nosotros sabemos de nuestras capacidades, estamos muy ansiosos por ese partido", señaló el jugador español.

Mosquera, procedente del Valencia, afirma que fue difícil fichar por el Arsenal en el aspecto de que tuvo qué apartarse de su familia o de su gente más cercana, aunque resaltó que Mikel Arteta, director técnico de los londinenses, fue crucial en la toma de su decisión de fichar por el flamante campeón de la Premier League.