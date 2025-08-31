Video La inesperada decisión de Santiago Giménez en el futbol de Europa

El futuro de Santiago Gimenez en el AC Milan tendrá 24 horas cruciales entre este domingo 31 de agosto y 1 de septiembre para saber si sigue o no el cuadro rossonero.

Desde hace días se ha manejado la intención del cuadro de Milán en quizá lograr un intercambio con el AS Roma por Artem Dovbyk y que el mexicano esté incluido.

Si bien la representante de Santi Gimenez señaló que la intención era mantenerse con los rossoneri, las cosas cambiaron en las últimas horas.

De acuerdo a información del insider Fabrizio Romano, Bebote ha accedido a que las negociaciones se puedan dar para su salida del Milan y su llega al cuadro de La Loba.

" Santi Gimenez acaba de abrir las puertas al movimiento de la Roma en las últimas 24h. Intercambio con Artem Dovbyk para unirse al AC Milan ahora puede suceder, si los dos clubes están de acuerdo en los términos en las próximas 24h. Gimenez quería quedarse en Milan y luchar por su lugar, pero el club quiere ir por el jugador, ahora abierto para unirse a AS Roma".

Gimenez está en la convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos de la Fecha FIFA de septiembre, por lo que no se sabe si tendrá algún permiso especial para reportarse después por el tema de su posible transferencia.