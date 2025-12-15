Mundial 2026 Santiago Gimenez tiene sustituto en el AC Milan ante posible operación Esto es lo que se sabe sobre una lesión del delantero mexicano y la decisión que deberá tomar el cuadro rossonero al respecto.

Santiago Gimenez sigue sin cumplir las expectativas que se tenían sobre él desde su llegada al AC Milan en la temporada pasada; la falta de minutos, lesiones y poca productividad goleadora le cobran factura, pues si bien su director técnico Massimiliano Allegri ha salido en su defensa, las críticas encuentran el momento para aporrearlo.

Apenas 11 partidos disputados esta campaña y un gol es el registro de Chaquito en el conjunto rossonero, de esos 11 juegos nueve son en la Serie A del Calcio y dos en la Coppa Italia, donde tiene su anotación en los registros.

Su falta de productividad como delantero también comienza a hacer mella en la Selección Mexicana, sumó sólo dos goles en partidos amistosos de los que disputó este año; en la Copa Oro como en la Concacaf Nations League se fue en blanco.

FUTURO INCIERTO DE SANTIAGO GIMENEZ CON AC MILAN Y RUMBO AL MUNDIAL 2026

Este lunes, Fabrizio Romano, periodista deportivo en Europa y especialista en filtrar fichajes o bajas, reveló que Santiago Gimenez se perfila para una intervención quirúrgica para atender un problema en un tobillo, por lo que AC Milan ya perfila a un sustituto en su posición.

“El cuerpo técnico del AC Milan y Santiago Gimenez al borde de decidir pasar por el quirófano tras sus problemas en el tobillo. El delantero mexicano podría ser operado en breve tras haber estado de baja en las últimas semanas.