    Santi Gimenez sale lesionado del partido entre Atalanta y Milan de Serie A

    El mexicano abandonó el terreno de juego a los 66 minutos con algo de dolor en su rostro.

    Video ¡Jornada para el olvido! Santi Gimenez sufre con Milán en la Serie A

    El Milán visitó al Atalanta en la jornada 9 de la Serie A, el delantero mexicano Santiago Gimenez fue titular se llevó una tarjeta amarilla y desafortunadamente salió lesionado al minuto 66, el encuentro finalizó con empate a un gol.

    Santi no pudo anotar de nueva cuenta, algo que a los críticos les ha dado para hablar sobre el mexicano, con lo que no contaban era que Massimiliano Allegri saliera a defender a Gimenez con un tono que no le agradó a la audiencia.

    El Chaquito tuvo que salir de cambio por una lesión en el tobillo, en una jugada le llegaron muy fuerte y le pisaron el tobillo, el silbante no marcó la falta, esto provocó que el delantero abandonara el juego.

    Ahora, Gimenez será evaluado por los médicos para conocer la gravedad de la lesión, ya que se acerca el próximo juego de los Rossoneros, el cual será el domingo 2 de noviembre ante la Roma en el estadio de San Siro.

    Dicho encuentro con el conjunto de la capital italiana será de alto calibre ya que ambos están peleando la segunda posición, delante de ellos está el Napoli con 21 unidades, este empate del Milán lo dejó con 18 unidades.

    Además del partido contra la Roma, el conjunto milanés se medirá contra el Parma y posteriormente contra el Inter en el Derby de la Madonnina.

    Video DT del Milan calla a haters de Santi con brutal declaración

