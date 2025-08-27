    Milan

    Agente de Santiago Gimenez revela su futuro inmediato en el Milan

    Rafaela Pimenta rompió el silencio ante los rumores que colocan al delantero mexicano fuera del Milan.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¿Se va del Milan? Revelan cuál será el futuro de Santiago Gimenez

    Los rumores en torno a una salida de Santiago Gimenez del Milan no paran en este mercado de fichajes, por lo que su agente, Rafaela Pimenta, ya se pronunció al respecto.

    La baja cuota de goles del mexicano en el Milan, además de que el club rossonero está en la búsqueda de un nuevo centro delantero han puesto en duda su continuidad en el equipo.

    Es por ello que Rafaela Pimenta salió a declarar contundentemente que Santiago Gimenez “no va a dejar el Milan”.

    “Puedo garantizar que los informes no son ciertos. Se queda en el club”, agregó la representante en palabras que compartió Fabrizio Romano.

    Santi Gimenez anotó en su primer partido con el Milan en pretemporada, pero se ha quedado en blanco en los dos primeros juegos de la temporada.

    Milan vio las salidas de Tammy Abraham y Luka Jovic, por lo que está en búsqueda de un nuevo ‘9’, el cual casi lo consigue en Victor Boniface, fichaje que se cayó luego de que el nigeriano realizara sus exámenes médicos.

    El conjunto rossonero no busca reemplazar a Gimenez, sino darle competencia de alto nivel, pues el mexicano es el único centro delantero con el que cuenta el técnico Massimiliano Allegri para encarar la temporada.

    Santiago Gimenez aterrizó en Milan en febrero pasado a cambio de 32 millones de euros y en su primer semestre registró seis goles y tres asistencias en 19 partidos.

    Video Respira Santi: La escalofriante lesión que tiró el fichaje de su ‘rival’ en Milan

    Relacionados:
    MilanSantiago GiménezMexicanos en el Exterior

