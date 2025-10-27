Técnico del Milan defiende a Santiago Gimenez con brutal declaración

Video DT del Milan calla a haters de Santi con brutal declaración

Santiago Gimenez ha sido cuestionado en el Milan por su falta de gol esta temporada, sin embargo, cuenta con el respaldo de Massimiliano Allegri.

Previo al partido Atalanta vs. Milan de este martes, el técnico italiano respondió a las críticas que rodean al mexicano tras marcar un gol en 10 partidos.

Y es que para Allegri, el Bebote ha tenido grandes partidos cumpliendo otros roles, y augura que tarde o temprano mostrará su faceta goleadora con la que brilló en Feyenoord.

"Para un delantero todo puede cambiar en un instante. Para mí, lo está haciendo bien y está ayudando al equipo. Un jugador es bueno o no y un partido no cambia la opinión. Santi es bueno, siempre ha marcado goles, y también los marcará con el Milan”, mencionó Allegri en rueda de prensa.

El medio italiano La Gazzetta dello Sport asegura que Santiago Gimenez será titular ante Atalanta junto a Rafael Leao después de que Allegri se decantara por el mexicano por encima de Christopher Nkunku.

Pese a continuar con su sequía goleadora, Santi Gimenez se ha ganado el respeto y cariño de la afición rossonera que le ha reconocido sus aportaciones al equipo calificándolo de "cambiador de juego", sobre todo por la remontada ante Fiorentina hace ocho días.

Milan buscará recuperar el liderato de la Serie A tras empatar ante el Pisa (2-2). El cuadro rossonero cayó al tercer lugar de la tabla con 17 puntos.

El Napoli es el nuevo líder tras su victoria sobre Inter (3-1), aunque le salió caro, pues perdió por lesión a Kevin De Bruyne por varios meses.