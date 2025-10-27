    Milan

    Técnico del Milan defiende a Santiago Gimenez con brutal declaración

    Massimiliano Allegri respaldó al mexicano y respondió a las críticas por su falta de gol esta temporada.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video DT del Milan calla a haters de Santi con brutal declaración

    Santiago Gimenez ha sido cuestionado en el Milan por su falta de gol esta temporada, sin embargo, cuenta con el respaldo de Massimiliano Allegri.

    Previo al partido Atalanta vs. Milan de este martes, el técnico italiano respondió a las críticas que rodean al mexicano tras marcar un gol en 10 partidos.

    PUBLICIDAD

    Y es que para Allegri, el Bebote ha tenido grandes partidos cumpliendo otros roles, y augura que tarde o temprano mostrará su faceta goleadora con la que brilló en Feyenoord.

    "Para un delantero todo puede cambiar en un instante. Para mí, lo está haciendo bien y está ayudando al equipo. Un jugador es bueno o no y un partido no cambia la opinión. Santi es bueno, siempre ha marcado goles, y también los marcará con el Milan”, mencionó Allegri en rueda de prensa.

    El medio italiano La Gazzetta dello Sport asegura que Santiago Gimenez será titular ante Atalanta junto a Rafael Leao después de que Allegri se decantara por el mexicano por encima de Christopher Nkunku.

    Pese a continuar con su sequía goleadora, Santi Gimenez se ha ganado el respeto y cariño de la afición rossonera que le ha reconocido sus aportaciones al equipo calificándolo de "cambiador de juego", sobre todo por la remontada ante Fiorentina hace ocho días.

    Milan buscará recuperar el liderato de la Serie A tras empatar ante el Pisa (2-2). El cuadro rossonero cayó al tercer lugar de la tabla con 17 puntos.

    El Napoli es el nuevo líder tras su victoria sobre Inter (3-1), aunque le salió caro, pues perdió por lesión a Kevin De Bruyne por varios meses.

    Video Santi Gimenez narra la novatada a Luka Modric

    Más sobre Milan

    1 min
    Santi Gimenez confiesa la novatada a Luka Modric al llegar al Milan

    Santi Gimenez confiesa la novatada a Luka Modric al llegar al Milan

    1 min
    Afición de Milan se rinde ante Santiago Gimenez tras conseguir el liderato de Serie A

    Afición de Milan se rinde ante Santiago Gimenez tras conseguir el liderato de Serie A

    1 min
    Santiago Gimenez provoca triunfo de Milan vs. Fiorentina y liderato en Italia

    Santiago Gimenez provoca triunfo de Milan vs. Fiorentina y liderato en Italia

    1 min
    Santiago Gimenez sorprende con nuevo rol en el AC Milan

    Santiago Gimenez sorprende con nuevo rol en el AC Milan

    1:05
    ¿De jugador a modelo? Sorprende Santi Gimenez con tanta elegancia

    ¿De jugador a modelo? Sorprende Santi Gimenez con tanta elegancia

    Relacionados:
    MilanSantiago GiménezMassimiliano AllegriMexicanos en el Exterior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD