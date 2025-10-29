La temporada 2025-2026 con AC Milan en la Serie A comienza a ser un suplicio para el delantero mexicano Santiago Gimenez, quien el martes pasado salió de cambio por lesión en el empate 1-1 con Atalanta dentro de la Jornada 9.

Chaquito ha jugado todos los partidos hasta el momento con el conjunto rossonero en la competición local para un total de 628 minutos en cancha pero sin un gol de por medio, algo que comienza a encender las alertas.

Sin embargo, Massimiliano Allegri, director técnico del AC Milan, lo ha respaldado en cuanta oportunidad se le presenta y tras el juego contra Atalanta no fue la excepción. De su lesión no se ha hablado, por lo que se cree no es de consideración.

“ Santiago es un jugador importante para el Milan. Nos está dando un gran impulso defensivo, lo está dando todo, trabaja duro para el equipo. Estoy muy contento. Estoy convencido de que necesita concentrarse en su trabajo y los goles llegarán”, indicó Allegri respecto al mexicano.

¿SANTIAGO GIMENEZ DEBE IR A LA BANCA CON AC MILAN?

Frente a Fiorentina, Chaquito no fue titular, pero el resto de los juegos lo ha sido, aunque sólo en la Jornada 1 ante Cremonese completó los 90 minutos del partido. La Gazzetta dello Sport, uno de los diarios deportivos de mayor prestigio en Italia, incluso propuso sentar a Santi Gimenez.

“Santiago Gimenez lleva un par de partidos en el túnel y ahora, cuanto más corre, más se esfuerza. La impresión, viéndolo jugar, empeora noche tras noche y es natural preguntarse si en lugar de otra inyección de confianza, le vendría bien sentarse un rato.

“Contra el Pisa y el Atalanta nunca vio puerta, nunca fue peligroso. De hecho, en Bérgamo incluso parecía tener problemas psicológicos. El estilo de juego del Milan ciertamente no le ayuda”, indicó Luca Bianchin en La Gazzetta dello Sport este miércoles.