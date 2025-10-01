    Mexicanos en el Exterior

    Santi Gimenez puede tener como competencia a Robert Lewandowski, según reportes

    La escuadra 'rossoneri' tiene una alternativa que puede poner en peligro al mexicano.

    Fernando Vázquez.
    Santi Gimenez, delantero del Milan, podría tener una competencia severa en el conjunto rossoneri a partir de la próxima temporada y se trataría nada más y nada menos que Robert Lewandowski.

    Acorde con reportes en Italia y España, la escuadra Rossoneri tiene en la mira al delantero polaco, actualmente en el Futbol Club Barcelona, y de hecho ya han iniciado contactos para contemplar la posibilidad de contratarlo.

    Incluso, acorde al periodista Luca Cohen, el director deportivo del Milan, Igle Tare, se reunió recientemenete con el agente de Robert Lewandowski, Pini Zahavi, esto para preguntarle directamente por el internacional polaco y un futuro que en 2026 podría ponerlo fuera de los catalanes.

    Las cosas no están tan fáciles, ya que Lewandowski tiene incluso propuestas de Arabia Saudita que, según especulaciones, puede llegar a triplicar el salario que actualmente tiene con el Barcelona, si bien el atacante señaló que a partir del próximo año empezaría a escuchar propuestas fuera de Cataluña.

    Cabe recordar que Santi Gimenez permanece en el Milan en gran parte gracias a que Zlatan Ibrahimovic, hoy asesor primcipal de los lombardos, abogó por su estancia, aunque en Italia hay reportes de que una cúpula rossoneri ha buscado un plan B por si el mexicano no acaba por despuntar en el equipo dirigido por Massimiliano Allegri.

