Video ¿Se acabó el amor? El delantero de élite que puede 'desplazar' a Santi Gimenez

Santi Gimenez, delantero del Milan, podría tener una competencia severa en el conjunto rossoneri a partir de la próxima temporada y se trataría nada más y nada menos que Robert Lewandowski.

Acorde con reportes en Italia y España, la escuadra Rossoneri tiene en la mira al delantero polaco, actualmente en el Futbol Club Barcelona, y de hecho ya han iniciado contactos para contemplar la posibilidad de contratarlo.

Incluso, acorde al periodista Luca Cohen, el director deportivo del Milan, Igle Tare, se reunió recientemenete con el agente de Robert Lewandowski, Pini Zahavi, esto para preguntarle directamente por el internacional polaco y un futuro que en 2026 podría ponerlo fuera de los catalanes.

Las cosas no están tan fáciles, ya que Lewandowski tiene incluso propuestas de Arabia Saudita que, según especulaciones, puede llegar a triplicar el salario que actualmente tiene con el Barcelona, si bien el atacante señaló que a partir del próximo año empezaría a escuchar propuestas fuera de Cataluña.