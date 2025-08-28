Convocatoria Selección Mexicana para partidos ante Japón y Corea del Sur
Javier Aguirre dio a conocer los 26 jugadores llamados para los compromisos en Estados Unidos.
La convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos en la Fecha FIFA de septiembre ante Japón y Corea del Sur se reveló este jueves 28 de agosto sin grandes sorpresas.
Javier Aguirre, por medio de la Dirección General de Selecciones Nacionales, reveló la lista de los jugadores que concentrarán a partir de este domingo 31 de agosto.
México enfrentará en primera instancia a Japón el sábado 6 de septiembre en el Oakland Coliseum y a Corea del Sur el día 9 de septiembre en el Geodis Park de la ciudad de Nashville.
CONVOCATORIA DE MÉXICO PARA FECHA FIFA DE SEPTIEMBRE 2025
Como era de esperarse, Javier Aguirre no convocó a Guillermo Ochoa que sigue en búsqueda de equipo al quedar desligado del AVS de Portugal, mientras que Gilberto Mora, de quien se habla hay seguimiento del Real Madrid, tampoco fue llamado por concentrar con el Tri Sub-20.
- PORTEROS: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel Portero (Chivas), Carlos Moreno (Pachuca).
- DEFENSAS: Jorge Sánchez (Cruz Azul), Rodrigo Huescas (Copenhague, Dinamarca), César Montes (Lokomotiv Moscú/Rusia), Johan Vásquez (Genoa/Italia), Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul), Mateo Chávez (AZ Alkmaar/Países Bajos), Jesús Gallardo (Toluca), Juan José Sánchez Purata (Tigres).
- MEDIOS: Edson Álvarez (Fenerbahce/Turquía), Marcel Ruiz (Toluca), Erik Lira (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas/Grecia), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Erick Sánchez (América), Diego Lainez (Tigres).
- DELANTEROS: Roberto Alvarado (Chivas), Raúl Jiménez (Fulham/Inglaterra), Santiago Gimenez (Milan/Italia), Alexis Vega (Toluca), Hirving Lozano (San Diego/MLS), Germán Berterame (Monterrey), César Huerta (Anderlecht/Bélgica).