    Milan

    Anulan gol a Santiago Gimenez por polémico fuera de lugar en victoria del Milan

    El delantero mexicano sigue sin destacar en medio de rumores de un intercambio.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Mal y de malas! Anulan gol a Gimenez por polémica jugada

    Santiago Gimenez no logra despegar con el Milan y esta vez volvió a quedarse sin festejar un gol en la Serie A por una polémica jugada.

    Como parte de la Jornada 2, los rossoneri visitaron al Lecce con Gimenez de titular, pero no fue hasta el segundo tiempo que el delantero mexicano abrió el marcador en dos tiempos tras recibir de costado en el área grande y rematar cruzado.

    PUBLICIDAD

    El tanto de Santi habría significado el 0-2 parcial del Milan, pero el VAR echó para atrás el gol por un polémico y ajustadísimo fuera de lugar del mexicano, quien ya hasta había celebrado mostrando el dorsal del jersey de Ardon Jashari, compañero de equipo a quien Gimenez lesionó accidentalmente de gravedad.

    Previamente, al final del primer tiempo, Gimenez se había perdido una gran oportunidad frente al arco al quedar habilitado y cruzar en demasía su disparo. El Milan terminó ganando 0-2 con gol de Christian Pulisic en la recta final.

    El delantero mexicano terminó saliendo de cambio al minuto 87 por Cheveyo Mul.

    La mala suerte y el bajo rendimiento de Santi podrían perjudicar su estadía en Milán en medio de rumores que apuntan a un intercambio por el delantero de la Roma.

    Más sobre Milan

    1:15
    ¡Mal y de malas! Anulan gol a Gimenez por polémica jugada

    ¡Mal y de malas! Anulan gol a Gimenez por polémica jugada

    1:21
    Confirmado: El Milan negocia un intercambio por Santi Gimenez con este equipo

    Confirmado: El Milan negocia un intercambio por Santi Gimenez con este equipo

    1 min
    Confirmado: AC Milan negocia un cambio por Santi Gimenez con este equipo

    Confirmado: AC Milan negocia un cambio por Santi Gimenez con este equipo

    1:10
    Allegri confirma que Santi Gimenez lesionó a nueva figura del Milan

    Allegri confirma que Santi Gimenez lesionó a nueva figura del Milan

    2 min
    Joven figura de Milan sufre dura lesión tras choque con Santi Gimenez

    Joven figura de Milan sufre dura lesión tras choque con Santi Gimenez

    Relacionados:
    MilanSantiago Giménez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD