Video ¡Mal y de malas! Anulan gol a Gimenez por polémica jugada

Santiago Gimenez no logra despegar con el Milan y esta vez volvió a quedarse sin festejar un gol en la Serie A por una polémica jugada.

Como parte de la Jornada 2, los rossoneri visitaron al Lecce con Gimenez de titular, pero no fue hasta el segundo tiempo que el delantero mexicano abrió el marcador en dos tiempos tras recibir de costado en el área grande y rematar cruzado.

El tanto de Santi habría significado el 0-2 parcial del Milan, pero el VAR echó para atrás el gol por un polémico y ajustadísimo fuera de lugar del mexicano, quien ya hasta había celebrado mostrando el dorsal del jersey de Ardon Jashari, compañero de equipo a quien Gimenez lesionó accidentalmente de gravedad.

Previamente, al final del primer tiempo, Gimenez se había perdido una gran oportunidad frente al arco al quedar habilitado y cruzar en demasía su disparo. El Milan terminó ganando 0-2 con gol de Christian Pulisic en la recta final.

El delantero mexicano terminó saliendo de cambio al minuto 87 por Cheveyo Mul.