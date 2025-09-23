    Coppa Italia

    Gol de Santiago Gimenez para romper su mala racha con el Milan

    El mexicano se hizo presente en el marcador con el cuadro rossonero por fin después de ocho partidos sin poder anotar.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡La tremenda falla de Santiago Gimenez frente al marco con Milan!

    Santiago Gimenez terminó su 'malaria' con Milan y puede poner fin a las críticas que le persiguen, al anotar gol este martes en compromiso de la Segunda Ronda de la Coppa Italia en el Milan vs. Lecce.

    El mexicano, quien arrancó como titular en este encuentro, por fin pudo reecontrarse con el gol tras ocho partidos con el cuadro rossonero en donde no había corrido con suerte.

    Los últimos goles de Gimenez con Milan habían sido el pasado 9 de mayo con un doblete ante Bologna. Al partido siguiente fue expulsado ante Roma y se fue sin gol a las regaderas en su último partido de la temporada anterior.

    En esta, Santi no logró concretar ocasiones de gol frente a Cremonese, Lecce, Bologna, Udinese, todos en la Serie A, así como ante Bologna en la Final de la pasada Coppa Italia y contra Bari en la Primera Ronda de este campaña.

    El gol de Santiago Gimenez igual coincide con el gol que hace pocos días consiguió con Selección Mexicana en la Fecha FIFA de septiembre. Este es su sexta anotación con el cuadro de Milan.

    Video En Milán lo critican y el club respalda a Santiago Gimenez

    Relacionados:
    Coppa ItaliaMexicanos en el ExteriorSantiago GiménezMilan

