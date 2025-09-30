El delantero mexicano Santiago Gimenez tendrá nueva casa luego de que el Milan y el Inter de Milán compararan el Estadio Guiseppe Meazza, también conocido como San Siro, para derribarlo y construir un nuevo recinto.

Este martes se dio a conocer que, tras haber llegado a un acuerdo hace unos días, el Ayuntamiento de Milán ya aprobó la venta del mítico estadio por 197 millones de euros. Las partes involucradas tienen hasta el 10 de noviembre para cumplir con el trámite de la compraventa.

El plan del Milan e Inter es construir un nuevo estadio con una inversión prevista de 1,200 millones de euros con una colaboración pública mínima para las remodelaciones de la zona aledaña.

El nuevo estadio tendrá una capacidad para 71 mil 500 personas y será construido por los estudios arquitectónicos Foster + Partners y MANICA; el recinto formará parte de un proyecto de regeneración urbana de unos 281 mil metros cuadrados.

De esta manera, el Milan e Inter serán de los pocos equipos de Italia que cuenten con estadio propio como Juventus, Atalanta, Sassuolo y Udinese. Clubes como la Roma, Lazio, Napoli o Fiorentina no son dueños del estadio en el que juegan.

El estadio de San Siro albergará la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 en febrero y se estima que a mediados del próximo año comiencen los trabajos de demolición del mítico recinto que fue inaugurado en 1926.

La construcción del nuevo estadio se debe a que San Siro, además de su diseño antiguo, ya no cumplía con los requisitos para albergar grandes eventos de futbol, incluso el año pasado la UEFA le negó la Final de la Champions League 2027 por esa razón.