Santiago Gimenez, delantero mexicano del AC Milan, lució una faceta poco conocida este jueves luego de su participación con la Selección Mexicana en la pasada Fecha FIFA en la que sacó una derrota y un empate de cara al Mundial 2026.

Tras el receso en las principales ligas del mundo, Chaquito lució traje y corbata a lado de su compañero de equipo Christian Pulisic, y quien también estuvo concentrado con su selección en un par de amistosos donde sacó un empate y un triunfo.

Ambos lucieron de esa manera debido a que el conjunto rossonero se tomó la foto oficial de la temporada 2025-2026 con un traje hecho a la medida donde los jugadores, con todo y Luka Modric, la estrella del club, se mostraron de buen humor por el cambio tan radical en su vestimenta.

La imagen llega cuando AC Milan marcha en la tercera posición de la Serie A del Calcio con 13 puntos, dos menos que los líderes Napoli y AS Roma; a este fin de semana, en la reanudación de a liga italiana, llegará con seis juegos al hilo sin perder.