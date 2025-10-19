Santiago Gimenez destacó este domingo para que el Milan remontara y derrotara 2-1 a Fiorentina para tomar el liderato de la Serie A tras la Jornada 7.

El delantero mexicano inició en la banca el partido que se disputó en San Siro e ingresó al campo al 57’ cuando el Milan perdía 0-1 por el gol de Robin Gosens dos minutos antes.

PUBLICIDAD

La presencia del Bebote de inmediato revolucionó el ataque del Milan, incluso estuvo muy cerca de anotar, pero David De Gea hizo un paradón a mano cambiada.

Rafael Leao marcó el tanto del empate al minuto 63 y al 86’ Santi Gimenez consiguió un penal para que el portugués anotara su doblete para el triunfo rossonero.

Gimenez sacó un disparo que fue bloqueado por la zaga de Fiorentina y en busca del contrarremate, recibió un manotazo en el rostro que le hizo caerse dentro del área. Después de revisar el VAR, el árbitro señaló la falta sobre el mexicano.

Con la victoria en San Siro, el Milan de Massimiliano Allegri llegó a 16 puntos para asaltar el primer lugar de la tabla sobre el Inter, Napoli y Roma, quienes se quedaron en 15 unidades.

Santiago Gimenez ha tenido buenas participaciones en el club rossonero, pero aún no muestra su faceta goleadora del Feyenoord. El mexicano registra un tanto y dos asistencias en nueve partidos de esta temporada.

El Milan defenderá su liderato cuando el próximo viernes 24 de octubre reciba a Pisa en la Jornada 8 de la Serie A.