Video "Cambiaste el juego": ¡Santi Gimenez se lleva los elogios en Milan!

La afición del Milan se rindió ante Santiago Gimenez por el partido que hizo ante Fiorentina luego de que consiguiera un penal para que el club rossonero remontara el marcador, ganara y se adueñara el liderato de la Serie A italiana.

El delantero mexicano realizó una publicación de Instagram con varias fotos del encuentro y el mensaje “otra hermosa noche, ¡Vamos Milan!”.

PUBLICIDAD

Ahí, los fans rossoneros aprovecharon para reconocer la contribución del Bebote que entró al campo de San Siro al minuto 57 cuando el equipo perdía 0-1.

Entre los comentarios se pueden leer los siguientes mensajes: “Grande Santi, continua así. Cambiaste el juego”; “Sigue así, no te rindas, lucha siempre en cada pelota”; “Estás mejorando Santi, vamos”; “Finalmente ayer se vio claro que entraste, tus movimientos continuamente crean espacios y peligros”.

Otro aficionado augura que Santi Gimenez terminará pronto con su sequía goleadora, ya que apenas suma un gol en nueve partidos disputados esta temporada.

“Cambiaste el ritmo del juego, jugaste muy bien Santi, sigue así, va a caer el gol, recuerda el que persevera alcanza y con Dios de tu lado, se darán los resultados”, señaló el fan.

Con la victoria ante Fiorentina, el Milan de Massimiliano Allegri llegó a 16 puntos para quedarse con el primer lugar de la tabla sobre el Inter, Napoli y Roma, quienes se quedaron en 15 unidades.

El Milan y Santiago Gimenez defenderán su liderato cuando el próximo viernes 24 de octubre reciban a Pisa en la Jornada 8 de la Serie A.