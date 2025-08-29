    Milan

    Confirmado: AC Milan negocia un cambio por Santi Gimenez con este equipo

    El atacante mexicano podría ser moneda de cambio para obtener a otro jugador ofensivo.

    
    TUDN
    

    Santiago Gimenez podría dejar e l AC Milan de último momento esto luego de que el director deportivo del club, Igli Tare, confirmara que se está buscando un cambio con la Roma en el que entraría el atacante mexicano.

    El intercambio sería por el atacante ucraniano Artem Dovbyk.

    Así lo aseguró, Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes europeos, vía sus redes sociales.

    “Estamos evaluando un intercambio entre Dovbyk y Santi Giménez, veremos después del partido. Si es posible, haremos el cambio… si no, nos quedamos con el equipo actual”, escribe Romano en X sobre lo dicho por el directivo rossonero.

    Santiago Gimenez es el único centro delantero nominal con el que cuenta por el momento Massimiliano Allegri, el técnico milanista y se ha expresado muy bien sobre el mexicano.

    Él es un excelente futbolista. Anotó muchos goles en el Feyennord y lo he estado conociendo estas tres semanas desde que regresó con el equipo. Es un gran jugador y tenemos grandes expectativas sobre él" ha dicho Allegri a la prensa sobre Santi.

    Dovbyk tiene 28 años y ha destacado en las últimas dos campaña con el Girona y la Roma, con la última marcó 17 goles, pero al parecer, según medios italianos, no cuenta con el total apoyó del técnico Gian Piero Gasperini.

    Mientras, Gimenez tiene 22 años, y la campaña pasada marcó 22 tantos, aunque únicamente siete con el conjunto de italiano, y tampoco parece tener el apoyo total de su actual conjunto.

    Video ¿Se va del Milan? Revelan cuál será el futuro de Santiago Gimenez

