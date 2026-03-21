Milan EN VIVO: AC Milan vs. Torino - Serie A Santiago Giménez está en la banca en el partido que podría representar su regreso a las cancha tras su lesión.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Santiago Gimenez será convocado para el Milan vs. Torino de la Serie A

Santiago Gimenez está en la banca para el juego entre AC Milan vs. Torino de la Jornda 30 de la Serie A de Italia.

Santiago Gimenez completó una semana de entrenamientos con el Milan y fue convocado al partido del Milan vs. Torino de este sábado 20 de marzo.

PUBLICIDAD

En conferencia de prensa, el técnico del club rossonero respondió sobre el estado del delantero mexicano y aseguró que estará en la lista de jugadores para el duelo de mañana.

"Giménez está bien, mañana será convocado", fue la corta respuesta de Allegri a los cuestionamientos que tuvo en la conferencia de prensa de este día en Milán.

Aquí las incidencias del partido:

- Santiago Gimenez está en la banca del partido entre AC Milan vs. Torino.

- Santiago Gimenez no tiene un partido con el Milan desde el pasado 28 de octubre de 2025 en un partido ante Atalanta en el que jugó 62 minutos y fue amonestado.

- Santi fue operado de una lesión en el tobillo semanas después que lo alejaron de las canchas durante todo este periodo, por tanto El Bebote no pudo ser convocado por la Selección Mexicana para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica de la Fecha FIFA de marzo.

- Desde hace un par de semanas, el mexicano se reintegró poco a poco a la actividad con el Milan, y Allegri decidió no convocarlo para el partido ante la Lazio del pasado 15 de marzo por el poco tiempo de trabajo con el resto de sus compañeros.

- Arranca el partido en el Estadi San Ciro.

- Torino tiene un buen inicio del partido y ha generado un par de llegadas de peligro para el arco de Maignan.

- AC Milan empieza a reaccionar, aunque aún no genera peligro en el arco de Paleari.

- El juego se mantiene sin goles en un juego que está muy trabado en el medio campo.

- A los 36 minutos, Milan abre el marcador con un golazo de Pavlovic en un tiro de zurda de larga distancia.

- A los 39 minutos, el autor del gol, Pavlovic, recibe un pelotazo en la cabeza que lo ataranta.

- A los 44, Simeone iguala el partido tras un tiro de que se estrella en un poste y en el portero, y que solo empuja Giovanni.