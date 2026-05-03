    Inter de Milán

    Inter se proclama campeón de la Serie A de manera anticipada tras vencer a Parma

    El equipo neroazzurri suma su título número 21 y se mantiene como el segundo club más ganador de su país por detrás de la Juventus y por encima de su rival regional, el Milan.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video ¡Nuevo Scudetto! Inter se proclama campeón de Italia tras vencer al Parma

    El Inter de Milán derrotó 2-0 al Parma en partido correspondiente a la jornada 35 y con este resultado se proclamó campeón de forma anticipada de la Serie A de Italia.

    Ahora, el equipo neroazzurri suma su título número 21 y se mantiene como el segundo club más ganador de su país por detrás de la Juventus que cuenta con 36 y por encima de su rival regional, el Milan en donde milita Santiago Gimenez y que tiene 19.

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    Aunque parecía que el primer tiempo terminaría igualado, el delantero francés el delantero francés Marcus Thuram apareció para abrir el marcador justo antes del descanso tras recibir el balón al espacio dentro del área y cruzar su disparo.

    Después Lautaro mandó un pase al área desde la derecha encontrando solo a Mkhitaryan quien marcó el segundo a diez minutos del final dando forma a la victoria que les da el titulo a tres jornadas de concluir el campeonato.

    Con esto el Inter asegura la Champions League y en las próximas jornadas se definirán los puestos a competencias europeas.

    El Inter todavía puede aspirar al doblete, pues el próximo 13 de mayo se enfrentará a la Lazio en la final de la Copa de Italia.

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