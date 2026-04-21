Inter de Milán Hasta 50 futbolistas de la Seria A implicados en escándalo de prostitución Varios de los jugadores son del Inter y del AC Milan, así como de otros equipos.

Video Hasta 50 futbolistas de la Seria A implicados en escándalo de prostitución

La Fiscalía de Milán ha desarticulado una organización que ofrecía, principalmente a jugadores de la Serie A incluidas figuras del Inter y el Milan y de otros clubes que jugaban de visitantes en la ciudad, fiestas de lujo, encuentros sexuales y sustancias psicoactivas no detectables (entiéndase gas de la risa) a sus clientes.

La investigación fue dirigida por la fiscal adjunta de aquella ciudad, Bruna Albertini, y culminada con una operación de la Guardia di Finanza con el arresto domiciliario de cuatro personas, entre ellas las líderes Emanuele Buttini y su pareja, Deborah Ronchi, que ofrecían los, según explica el diario Marca de España, que ofrecían paquetes de lujo en aquella ciudad.

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Todo se hacía a través de la sociedad Ma.De Milano con sede en Cinisello Balsamo.

¿Cómo funcionaba la red de prostitución que involucraba jugadores de la Serie A?

Los clientes eran captados por la cuenta de Instagram "Made_luxury_concierge", que era seguida por una multitud de futbolistas del calcio, y ofrecía cenas con espectáculos en lujosos restaurantes, de ahí se movían a discotecas, por supuesto las cuentas eran astronómicas, y luego se hacía la noche privada en habitaciones de hoteles de cinco estrellas o en estancias que la organización gestionaba con 70 u 80 mujeres y con máxima discreción para evitar que se reconociera a sus clientes.

Además, se ofrecía sistemáticamente uso de protóxido de nitrógeno (gas de la risa), comunmente anestésico que provoca euforia inmediata y que no es detectable en las pruebas antidopaje.

El negocio funcionó incluso en la pandemia de COVID-19.

La Guardia de Finanza, también, embargo más de 1.2 millones de euros provenientes de explotación, blanqueó de capitales y tráfico de sustancias. Los nombres de los 50 futbolistas implicados en el caso no se dieron a conocer y por el momento se mantienen en secreto.