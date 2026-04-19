    Hellas Verona

    Gift Orban pelea con fan en la calle tras el Hellas Verona vs. Milan

    El jugador nigeriano bajó de su carro y se fue a las manos con el fanático que le respondió.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Rival de Santi Gimenez pelea con fan en la calle

    Este domingo, el Milán visitó al Hellas Verona y el resultado favoreció a los Rossoneri por marcador de 1-0, resultado que los mantiene en la parte alta de la clasificación de la Serie A.

    Además del buen resultado para el equipo de Massimiliano Allegri, la nota la dio el jugador nigeriano del Hellas Verona, quien fue captado en la calle peleando con un aficionado.

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    En el video que circula en las redes sociales se ve que Gift Orban baja de su carro y se va a los golpes con el fan, quien responde de la misma manera.

    Cabe resaltar que el Verona está en la zona de descenso del Futbol de Italia, algo que no le ha gustado a la fanaticada, algo que habría provocado la discusión.

    En la pelea por no perder la categoría, Hellas comparte el destino con el Lecce y con el Pisa, equipos que en este momento descenderían.

    Por otra parte, el mexicano Santiago Gimenez vio minutos en el partido y aunque no pudo anotar, la buena noticia es que el técnico le dio la oportunidad de ingresar en la segunda mitad.

    Video Leyenda mundial lanza mensaje sobre Santi Gimenez en el Milan
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