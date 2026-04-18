Milan Santiago Gimenez y el mensaje que le envió Kaká sobre el Milan La leyenda de Brasil y el equipo rossoneri mostró su confianza en el delantero mexicano para que pueda ayudar al equipo.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Kaká espera que Santiago Giménez ayude al Milán a volver a los primeros lugares

El Milan ha tenido una temporada complicada en la Serie A y hace tiempo que no destaca como uno de los principales equipos de Europa, pero Kaká, una de las leyendas del equipo rossoneri espera que pronto puedan volver a los primeros planos y para ello confía en que el mexicano Santiago Gimenez pueda ayudar.

“Que pueda hacer al Milan que vuelva a los mejores lugares y que sea nuevamente protagonista en Europa. Gimenez es parte de este equipo, Allegri tiene confianza en él", dijo Kaká, previo al juego de leyendas entre México y Brasil.

PUBLICIDAD

KAKÁ RECONOCE QUE SANTI GIMENEZ NO HA TENIDO UNA BUENA TEMPORADA

Si bien Kaká aceptó que no ha sido la mejor campaña para el delantero mexicano, quien también ha padecido lesiones que lo han dejado fuera en gran parte y se ubica fuera de los goleadores mexicanos en Europa actualmente, espera que pueda disfrutar pronto del futbol italiano.

"Ha tenido dificultades en esta temporada, pero es un jugador importante. Entiende lo que es el futbol italiano y el Milan. Esta temporada ha sido pesada, él lo entiende y ojalá pueda disfrutar de los mejores momentos en Italia”, agregó Kaká.

ESTADIO BANORTE ES ESPECIAL PARA KAKÁ

El Juego de Leyendas no pondrá a Kaká por primera vez en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), pues ya disputó con Brasil una final de la Copa Oro y aseguró que el escenario es muy especial.