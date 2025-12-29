    Milan

    Christian Pulisic responde sobre su supuesta relación con Sydney Sweeney

    Luego de los rumores, el futbolista estadounidense del Milan se ha pronunciado en redes sociales.

    Por:Jaime Bernal
    Christian Pulisic quedó en el centro de la atención mediática tras la difusión de versiones sobre una presunta relación sentimental con la actriz estadounidense Sydney Sweeney, publicadas por medios italianos como DNA Bomber y La Gazzetta dello Sport. Sin embargo, el futbolista del Milan salió al cruce de los rumores y negó de manera categórica cualquier vínculo.

    La reacción del atacante se produjo luego del triunfo de su equipo ante Hellas Verona, en el que anotó uno de los goles, cuando utilizó sus redes sociales para expresar su malestar.

    Por favor, dejen de publicar historias inventadas sobre mi vida personal. Es necesario pedir responsabilizarse a las fuentes, ya que puede afectar la vida de las personas”, escribió en su cuenta de Instagram, un mensaje que rápidamente se viralizó.

    Con esas declaraciones, Pulisic, compañero del mexicano Santiago Gimenez, buscó frenar las especulaciones y marcar un límite frente a informaciones que, según remarcó, no tienen sustento. El internacional estadounidense apuntó directamente contra quienes difunden versiones sin confirmar y subrayó el impacto que este tipo de publicaciones puede tener en su entorno más cercano.

    Los rumores habían ganado fuerza al conocerse que Sweeney finalizó este año su relación con el productor Jonathan Davino, con quien estuvo vinculada desde 2018, y por antecedentes de mensajes que la actriz dijo recibir de figuras del deporte.

    En paralelo, algunos usuarios recordaron que Pulisic mantiene una relación con la golfista Alexa Melton.

