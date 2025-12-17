Mundial 2026 Milan confirma operación de Santiago Gimenez, ¿peligra el Mundial 2026? Massimiliano Allegri reveló la fecha de operación del Bebote y enciende las alarmas en Selección Mexicana.

Video Santi Gimenez recibe mala noticia de su lesión rumbo al Mundial 2026

Massimiliano Allegri, técnico del Milan, confirmó que el delantero mexicano será operado este jueves, día en que el club rossonero se enfrentará al Napoli en las Semifinales de la Supercopa de Italia que se disputa en Arabia Saudita.

“Gimenez será operado mañana. Estuvo un tiempo con terapia conservadora y estaba bien, pero el problema del tobillo ha empeorado. Espero tenerlo de vuelta lo antes posible”, mencionó Allegri en rueda de prensa.

Fabrizio Romano reportó que, tras la lesión de Santi Gimenez, el Milan estaría buscando su reemplazo en el mercado de invierno, incluso añadió que el club está en pláticas con Niclas Füllkrug, delantero alemán del West Ham.

“No hemos hablado del mercado de fichajes. Ahora mismo, nuestro objetivo es recuperar a los jugadores de la lesión y luego veremos qué oportunidades se nos presentan en enero”, señaló Allegri al respecto.

Por su parte, la Selección Mexicana, a través del director deportivo Duilio Davino, mostró su apoyo a Santiago Gimenez en este momento complicado que atraviesa y destacó que aún está a tiempo de recuperarse para la Copa del Mundo.

Antes de su lesión con el Milan, Santi Gimenez disputó 11 partidos en la temporada 2025-26: nueve en la Serie A y dos en la Coppa Italia, donde registra su único gol.