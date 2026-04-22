Liga MX Revelan nombres de jugadores vinculados a red de prostitución en Italia Se revelaron los primeros nombres que aparecen en conversaciones ligados a este escándalo en Italia.

Video Escándalo: Exjugador de Liga MX entre vinculados a red de prostitución

El escándalo difundido de una red de prostitución que ofrecía servicio a jugadores en Italia tiene un nuevo capítulo al darse a conocer nombres de algunos futbolistas que habrían participado.

La Fiscalía de Milán sigue las investigaciones y todo sigue bajo una estricta revisión judicial, sin que existan aún cargos en su contra de los nombres que aparecieron en documentos oficiales.

PUBLICIDAD

Nombres de futbolistas ligados al servicio de prostitución en Italia



De acuerdo a reportes de los medios locales, se trataba de una empresa bajo el nombre de Ma.De Milano, la que organizaba eventos posteriores a los partidos, principalmente en Milán.

Esta empresa ofrecía fiestas privadas, alojamiento en hoteles exclusivos y servicios adicionales, donde estaba la presunta explotación y prostitución de escorts o acompañantes.

Marcello Viola, encargado de la investigación, se encargó de ejecutar órdenes de registro, arrestos domiciliarios contra presuntos responsables como Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, figuras clave dentro de la red.

Este martes se dio la aparición de más de 60 nombres de futbolistas en los documentos oficiales, en donde solo están los apellidos como palabras claves.

Los apellidos de jugadores que aparecen son los siguientes con la presencia de un exjugador de la Liga MX como Jérémy Ménez: