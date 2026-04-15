Johan Vásquez Johan Vásquez es el jugador de campo con más minutos en la Serie A hasta el momento El defensa mexicano que ha tenido un notable torneo ahora se coloca como uno de los mejores del campeonato con esta estadística.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Johan Vásquez y el dato con el que supera a varias figuras de la Serie A

El defensa mexicano Johan Vásquez vive un gran momento con el Genoa de Italia. Ya se destaca como capitán y se ha vuelto un titular indiscutible, pero no solo sobresale en su club, sino también en la misma Serie A donde ahora presume una estadística en la que supera a varias de las estrellas del campeonato.

En lo que va de la temporada 2025-2026, Johan suma dos mil 857 minutos jugados que lo convierten en el jugador de campo con más tiempo en el terreno de juego. Solo unos futbolistas se le acercan en números como Jesper Karlstrom del Udinese o Jay Idzes del Sassuolo.

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Jugadores de campo con más minutos en Serie A:

Johan Vásquez (Genoa): 2857 minutos

Jesper Karlstrom (Udinese): 2824 minutos

Jay Idzes (Sassuolo): 2790 minutos

Arijanet Muric (Sassuolo): 2776 minutos

Victor Nelsson (Verona): 2776 minutos

*Datos hasta la jornada 32.



JOHAN VÁSQUEZ, EL JUGADOR DE GENOA QUE HA JUGADO TODOS LOS PARTIDOS

Dentro de su club, ya lídera también en partidos jugados, pues es el único que ha disputado 32 de los 32 posibles, demostrando qué tan importante se ha vuelto para el equipo y ganando la confianza de un técnico como Daniele De Rossi.

Apenas hace poco se convirtió en el mexicano con más minutos jugados en la Serie A superando a Hirving Lozano y tal parece que seguirá rompiendo récords en su estancia en el calcio italiano.