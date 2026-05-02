Johan Vásquez Johan Vásquez suma minutos y mantiene regularidad en Italia El defensor sigue con un rol importante dentro del 11 del equipo italiano que, con el puntoo obtenido, se mantiene a media tabla en la Serie A.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Johan Vásquez y el dato con el que supera a varias figuras de la Serie A

Johan Vásquez será uno de los mexicanos que llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con mayor regularidad, ya que el defensor jugó los 90 minutos en el empate sin goles del Genoa ante Atalanta en la Serie A de Italia.

En un fin de semana en el que Edson Álvarez regresó a las canchas en Turquía, los posibles convocados europeos de Javier Aguirre para el Tricolor van tomando forma.

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¿Cómo fue el desempeño de Johan Vásquez?

El mexicano salió en el once titular y portó el gafete de capitán. Hubo pocas jugadas de peligro, en un encuentro donde las defensivas terminaron por imponerse.

El punto le permite al Genoa mantenerse en la zona media de la tabla con 35 unidades, mientras que el Atalanta se quedó en el séptimo puesto con 55 puntos, sumando ya cuatro partidos consecutivos sin ganar.