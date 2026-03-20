    Milan

    Allegri anuncia convocatoria de Santiago Gimenez en Milan después de cinco meses

    De cara al partido del Milan vs. Torino, el mexicano volverá a ser convocado por el cuadro rossonero.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Santiago Gimenez será convocado para el Milan vs. Torino de la Serie A

    Santiago Gimenez completó una semana de entrenamientos con el Milan y será convocado de cara al partido del Milan vs. Torino de este sábado 20 de marzo.

    En conferencia de prensa, el técnico del club rossonero respondió sobre el estado del delantero mexicano y aseguró que estará en la lista de jugadores para el duelo de mañana.

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    "Giménez está bien, mañana será convocado", fue la corta respuesta de Allegri a los cuestionamientos que tuvo en la conferencia de prensa de este día en Milán.

    SANTIAGO GIMENEZ VOLVERÁ CASI 5 MESES DESPUÉS


    Santiago Gimenez no tiene un partido con el Milan desde el pasado 28 de octubre de 2025 en un partido ante Atalanta en el que jugó 62 minutos y fue amonestado.

    Santi fue operado de una lesión en el tobillo semanas después que lo alejaron de las canchas durante todo este periodo, por tanto El Bebote no pudo ser convocado por la Selección Mexicana para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica de la Fecha FIFA de marzo.

    Desde hace un par de semanas, el mexicano se reintegró poco a poco a la actividad con el Milan, y Allegri decidió no convocarlo para el partido ante la Lazio del pasado 15 de marzo por el poco tiempo de trabajo con el resto de sus compañeros.

    No se espera que Santi Gimenez pueda ser titular, pero será buena noticia para el futbol mexicano de cara al Mundial 2026 que pueda comenzar a tener minutos poco a poco.

    Video Así fue el primer entrenamiento de Santiago Gimenez en su regreso con Milan
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