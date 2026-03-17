México 2026 Santiago Gimenez se suma a las 11 bajas por lesión para el México vs. Portugal El delantero del AC Milan no será considerado para el partido de la reinauguración del Estadio Banorte de cara al Mundial 2026.

Video Chaquito es descartado para la reinauguración del Estadio Banorte

La serie de bajas que cuenta la Selección Mexicana a poco más de dos meses del inicio del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá parece que no se detiene y prueba de ellos son las 11 bajas que se tendrán para el amistoso México vs. Portugal.

Para el partido que forma parte de la reinauguración del Estadio Banorte, sede de la próxima Copa del Mundo de la FIFA el seleccionador mexicano Javier Aguirre optó por descartar a Santiago Gimenez, delantero del AC Milan, pese a que ya entrena con su club tras una lesión que lo dejó fuera de las canchas varias semanas.

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Con el Mundial 2026 cada vez más cerca son hasta 11 los seleccionados mexicanos que se encuentran lesionados, algunos confirmada su baja definitiva para la justa veraniega como son los casos de Marcel Ruiz y Luis Ángel Malagón.

Hay otros elementos del Tricolor que está en duda su participación en la Copa del Mundo de la FIFA como lo son Gilberto Mora y Rodrigo Huescas; otros más esperan recuperarse y tomar el ritmo necesario para ser considerados en la lista definitiva conformada por Javier Aguirre y Rafael Márquez.

SANTIAGO GIMENEZ, FUERA EL MÉXICO VS. PORTUGAL EN LA REINAUGURACIÓN DEL ESTADIO BANORTE

El delantero del AC Milan, Santiago Gimenez se encuentra recuperado de una lesión que requirió cirugía y ya forma parte de los entrenamientos del conjunto rossonero, aunque aún no vuelve a un partido ni con su club y tampoco lo hará ponto con la Selección Mexicana.

De acuerdo con Gibrán Araige para TUDN, Chaquito no será considerado para el partido amistoso México vs. Portugal de la Fecha FIFA de marzo y que sirve como preparación de ambas selecciones rumbo al Mundial 2026 y bajo el marco de la reinauguración del Estadio Banorte, o también conocido como Estadio Azteca.

Santiago Gimenez no participa en un partido de futbol desde el pasado 28 de octubre en el 1-1 con Atalanta correspondiente a la Serie A de Italia; con la Selección Mexicana tuvo su última aparición en el México 1-1 Ecuador de octubre pasado.

Esta es la lista de los 11 seleccionados nacionales lesionados de cara a la próxima Fecha FIFA y el Mundial 2026: