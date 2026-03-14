Santi Gimenez tendrá qué esperar para su regreso con el Milan, aunque hay buenas noticias
El delantero mexicano se encuentra en buenas condiciones tras superar su lesión, pero su director técnico todavía prefiere guardarlo.
Santiago Gimenez, delantero del AC Milan y de la Selección Mexicana, todavía tendrá qué esperar para hacer su regreso con el conjunto 'Rossonero' dentro de la Serie A.
El atacante mexicano lleva ya meses sin aparecer después de una lesión en el tobillo que requirió cirugía, aunque todo parece indicar que su regreso es inminente en el Milan.
Massimiliano Allegri, director técnico de la escuadra lombarda, dio a conocer que Gimenez "está bien", aunque anticipó que el mexicano no estará en el duelo ante la Lazio dentro de la Serie A.
"Giménez no será convocado mañana , pero está bien y será muy útil hacia el final de la temporada. Cuantos más delanteros goleadores tengamos a nuestra disposición, mejor", señaló Allegri en conferencia de prensa antes de enfrentar al conjunto romano.
Santi Gimenez registró un gol y dos asistencias en 11 partidos hasta el momento en esta temporada, además de que lucha por estar con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 26.