Genoa Johan Vásquez y Genoa pierden con el Como en la Serie A El conjunto del mexicano cayó 2-0 en su duelo de la Jornada 34 del calcio italiano.

Video Johan Vásquez y el dato con el que supera a varias figuras de la Serie A

Genoa y Johan Vásquez cayeron 2-0 con el Como este domingo en su casa el Estadio Luigi Ferraris dentro de la Jornada 34 de la Serie A de Italia.

El conjunto lombardo fue superior de principio a fin en un partido en el que Vásquez jugó buena parte del encuentro como lateral, alejado de su puesto natural en la defensa central.

PUBLICIDAD

Fueron dos goles en contra, pero bien pudieron ser al menos un par más ya que Douvikas, Nico Paz y compañía contaron con varios chances de gol que no terminaron de concretar.

La defensa del Genoa se vio un tanto desconcertada por los cambios de posición e incluso el técnico Daniele De Rossi, cambio a su portero, Justin Bijlow, por Nicola Leali al descanso, al parecer sin motivo alguno.

Los goles del partido fueron obra de Anastasios Douvikas, a los 10 minutos, y de Assane Diao, a los 68.

Johan Vásquez sigue sumando minutos y demostrando su constancia como uno de los jugadores de campo con más minutos en la campaña en la Serie A.

Ante el Como sumó 90 minutos más y aunque el capitán, al igual que el resto de la zaga, fueron superados en el partido cumplió con una sólida actuación.

Con este resultado, Genoa se quedó en 39 puntos y está en el sitio 14 del campeonato y con 12 unidades por disputarse está a 11 de los puestos de descenso. Por su parte, Como llegó a 61 y es quinto en la búsqueda de un sitio de los torneos europeos del próximo año.