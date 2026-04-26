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    Johan Vásquez y Genoa pierden con el Como en la Serie A

    El conjunto del mexicano cayó 2-0 en su duelo de la Jornada 34 del calcio italiano.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Johan Vásquez y el dato con el que supera a varias figuras de la Serie A

    Genoa y Johan Vásquez cayeron 2-0 con el Como este domingo en su casa el Estadio Luigi Ferraris dentro de la Jornada 34 de la Serie A de Italia.

    El conjunto lombardo fue superior de principio a fin en un partido en el que Vásquez jugó buena parte del encuentro como lateral, alejado de su puesto natural en la defensa central.

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    Fueron dos goles en contra, pero bien pudieron ser al menos un par más ya que Douvikas, Nico Paz y compañía contaron con varios chances de gol que no terminaron de concretar.

    La defensa del Genoa se vio un tanto desconcertada por los cambios de posición e incluso el técnico Daniele De Rossi, cambio a su portero, Justin Bijlow, por Nicola Leali al descanso, al parecer sin motivo alguno.

    Los goles del partido fueron obra de Anastasios Douvikas, a los 10 minutos, y de Assane Diao, a los 68.

    Johan Vásquez sigue sumando minutos y demostrando su constancia como uno de los jugadores de campo con más minutos en la campaña en la Serie A.

    Ante el Como sumó 90 minutos más y aunque el capitán, al igual que el resto de la zaga, fueron superados en el partido cumplió con una sólida actuación.

    Con este resultado, Genoa se quedó en 39 puntos y está en el sitio 14 del campeonato y con 12 unidades por disputarse está a 11 de los puestos de descenso. Por su parte, Como llegó a 61 y es quinto en la búsqueda de un sitio de los torneos europeos del próximo año.

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