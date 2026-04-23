Milan Milan buscaría negociar a Rafael Leao y 'ayudaría' a Santiago Gimenez El delantero mexicano podría verse beneficiado si el equipo rossonoero concreta la venta de uno de los actuales atacantes del club.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video El movimiento del AC Milan que daría más minutos a Santi Gimenez

En medio de un torneo que ha sido complicado, el Milan ya estaría pensando en la próxima temporada y en este sentido estarían considerando la posibilidad de negociar al delantero portugués Rafael Leao, antes del Mundial.

De acuerdo con el diario AS de España, el motivo sería que los clubes interesados temen que una buena participación en el Mundial aumentaría su precio, en tanto que el Milan no querría correr riesgos si no tiene un buen papel y que no pueda venderlo al precio considerado.

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Entre los clubes interesados según la fuente antes mencionada, estarían Manchester United, Manchester City o Liverpool en Inglaterra, mientras que también hubo rumores del Barcelona en la prensa italiana.

¿SANTIAGO GIMENEZ TENDRÍA MENOS COMPETENCIA?

En principio la salida de Rafael Leao serviría a Santiago Gimenez, pues habría menos competencia en la delantera. No obstante, el Milan podría usar el dinero para traer otro atacante.

Según reveló Daily Mail, el precio de Rafael Leao estaría en los 70 millones de euros, con lo que podrían considerar reforzar esa zona.