    Champions League

    Partidos del 24 de febrero: UEFA Champions League y Concacaf Champions Cup

    La actividad de media semana nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video ¡Serán partidazos! Así puedes ver los juegos de vuelta de Playoffs en Champions


    El futbol sigue su marcha y el balón no deja de rodar con duelos harto interesantes a lo largo de mundo futbolístico como los de la Champions League y la Champions Cup.

    Así, el torneo de la UEFA en los juegos de vuelta de los Play-offs arranca el día con el Atlético de Madrid, donde juega Obed Vargas, vs. Brujas y continúa con el Inter de Milán vs. Bodo/Glimt, Bayer Leverkusen vs. Olympiacos y Newcastle vs. Qarabag.

    Y en los de vuelta de la primera ronda de la competencia de la Concacaf jugarán Nashville vs. Atlético Ottawa y LAFC vs. Real España.

    Partidos del martes 24 de febrero del 2026

    UEFA Champions League
    - Atlético de Madrid vs. Brujas - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm CT, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por DAZN.

    - Inter de Milán vs. Bodo/Glimt - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm CT, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    - Bayer Leverkusen vs. Olympiacos - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm CT, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. E juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    - Newcastle vs. Qarabag - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm CT, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. E juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    Concacaf Champions Cup
    - Nashville vs. Atlético Ottawa - El partido inicia a las 7:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:06 pm CT, a las 7:06 pm CT y a las 5:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - LAFC vs. Real España - El partido inicia a las 9:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:06 pm CT, a las 9:06 pm CT y a las 7:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Partidos del 23 de febrero
    Partidos del 22 de febrero
    Partidos del 21 de febrero
    Partidos del 20 de febrero
    Partidos del 19 de febrero

