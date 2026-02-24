Champions League Partidos del 24 de febrero: UEFA Champions League y Concacaf Champions Cup La actividad de media semana nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes.

El futbol sigue su marcha y el balón no deja de rodar con duelos harto interesantes a lo largo de mundo futbolístico como los de la Champions League y la Champions Cup.

Así, el torneo de la UEFA en los juegos de vuelta de los Play-offs arranca el día con el Atlético de Madrid, donde juega Obed Vargas, vs. Brujas y continúa con el Inter de Milán vs. Bodo/Glimt, Bayer Leverkusen vs. Olympiacos y Newcastle vs. Qarabag.

Y en los de vuelta de la primera ronda de la competencia de la Concacaf jugarán Nashville vs. Atlético Ottawa y LAFC vs. Real España.

Partidos del martes 24 de febrero del 2026

UEFA Champions League

- Atlético de Madrid vs. Brujas - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm CT, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por DAZN.

- Inter de Milán vs. Bodo/Glimt - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm CT, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

- Bayer Leverkusen vs. Olympiacos - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm CT, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. E juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

- Newcastle vs. Qarabag - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm CT, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. E juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

Concacaf Champions Cup

- Nashville vs. Atlético Ottawa - El partido inicia a las 7:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:06 pm CT, a las 7:06 pm CT y a las 5:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- LAFC vs. Real España - El partido inicia a las 9:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:06 pm CT, a las 9:06 pm CT y a las 7:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.