    Futbol

    Partidos de hoy 21 de enero: Champions League y mexicanos en el extranjero

    La jornada de media semana continúa con emocionantes duelos en todos los frentes alrededor del mundo.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    El balón no se detiene ni un momento y los duelos de mitad de semana nos regalan emocionantes encuentros en todos los frentes alrededor del planeta futbol como los mexicanos en el exterior y la Champions League.

    En el torneo de la UEFA destacan los duelos entre Galatasaray vs. Atlético de Madrid, Qarabag vs. Eintracht Frankfurt, Marsella vs. Liverpool, Juventus vs. Benfica, Bayer Múnich vs. Union Saint-Gilloise.

    Además, el Chelsea vs. Pafos, Newcastle United vs. PSV Eindhoven, Atalanta vs. Athletic Club, Slavia Praga vs. Barcelona.

    En la Copa de Chipre jugará el AEL de Memo Ochoa contra el Aris y en Holanda el AZ de Mateo Chávez enfrenta al Excelsior.

    Partidos de hoy miércoles 21 de enero de 2026

    UEFA Champions League
    - Galatasaray vs. Atlético de Madrid - El partido arranca a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    - Qarabag vs. Eintracht Frankfurt - El partido arranca a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Marsella vs. Liverpool - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    - Juventus vs. Benfica - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Bayer Múnich vs. Union Saint-Gilloise - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Chelsea vs. Pafos - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Newcastle United vs. PSV Eindhoven - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Atalanta vs. Athletic Club - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Slavia Praga vs. Barcelona - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de DAZN.

    Copa Chipre
    - Aris Limassol vs. AEL - El partido arranca a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 am PT.

    Liga Arabia
    - Damac vs. Al-Nassr - El partido arranca a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

    Eredivisie
    - AZ vs. Excélsior - El partido arranca a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:40 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT.

    Liga MX femenil
    - Necaxa vs. Pumas - El partido arranca a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en ambos países a través de VIX.

    - Toluca vs. Tigres - El partido arranca a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en ambos países a través de VIX.

    - Rayadas vs. Cruz Azul - El partido arranca a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en ambos países a través de VIX.

    Partidos del 20 de enero
    Partidos del 19 de enero
    Partidos del 18 de enero
    Partidos del 17 de enero
    Partidos del 16 de enero

