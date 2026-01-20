Partidos hoy martes 20 de enero: Jornada 7 de UEFA Champions League
Manchester City, Real Madrid, Arsenal, PSG e Inter verán acción en la Fase de Liga.
Este martes 20 de enero de 2026, la acción de la UEFA Champions League regresa a las pantallas y aquí te decimos cómo puedes ver en vivo todos los partidos de Fase de Liga.
Los gigantes de Europa como el Real Madrid, Manchester Ciy, y PSG se enfrentan en sus respectivos partidos en una jornada de locura. Arsenal, actual líder de la tabla general con 18 puntos, visitará al Inter de Milán con la difícil tarea de mantenerse invicto y en la cima de la competición.
La fase de liga concluye en 18 partidos simultáneos el miércoles 28 de enero, confirmando los 24 equipos que avanzan a la siguiente ronda.
El sorteo de los play-offs de la Champions League se llevará a cabo el viernes 30 de enero.
PARTIDOS HOY MARTES 20 DE ENERO: CHAMPIONS LEAGUE
Kairat Almaty vs. Brujas
9:30am México, 10:30am USA
Bodo/Glimt vs. Manchester City
11:45am MX, 12:45pm ET
Real Madrid vs. Monaco
Inter vs. Arsenal
Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
Villarreal vs. Ajax
Sporting Lisboa vs. PSG
Tottenham vs. Borussia Dortmund
2pm México, 3pm ET