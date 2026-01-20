    Champions League

    Partidos hoy martes 20 de enero: Jornada 7 de UEFA Champions League

    Manchester City, Real Madrid, Arsenal, PSG e Inter verán acción en la Fase de Liga.

    Por:Juan Regis
    ¡Regresa la Champions en este 2026! Así puedes ver los partidos este 20 de enero

    Este martes 20 de enero de 2026, la acción de la UEFA Champions League regresa a las pantallas y aquí te decimos cómo puedes ver en vivo todos los partidos de Fase de Liga.

    Los gigantes de Europa como el Real Madrid, Manchester Ciy, y PSG se enfrentan en sus respectivos partidos en una jornada de locura. Arsenal, actual líder de la tabla general con 18 puntos, visitará al Inter de Milán con la difícil tarea de mantenerse invicto y en la cima de la competición.

    La fase de liga concluye en 18 partidos simultáneos el miércoles 28 de enero, confirmando los 24 equipos que avanzan a la siguiente ronda.

    El sorteo de los play-offs de la Champions League se llevará a cabo el viernes 30 de enero.

    PARTIDOS HOY MARTES 20 DE ENERO: CHAMPIONS LEAGUE

    • Kairat Almaty vs. Brujas

    9:30am México, 10:30am USA

    • Bodo/Glimt vs. Manchester City

    11:45am MX, 12:45pm ET

    • Real Madrid vs. Monaco

    • Inter vs. Arsenal

    • Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

    • Villarreal vs. Ajax

    • Sporting Lisboa vs. PSG

    • Tottenham vs. Borussia Dortmund

    2pm México, 3pm ET

    Champions League

