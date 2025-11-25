Partidos del martes 25 de noviembre: Regresa la Champions League

Video ¡Arranca la segunda parte de la fase de liga de la Champions! Así la puedes seguir

El balón rueda alrededor del mundo este martes nos tiene reservados emocionantes duelos con una nueva jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Todo inicia con dos partidos, el Ajax frente al Benfica y el Galatasaray contra el Union St.Gilloise.

PUBLICIDAD

Más tarde se jugarán siete partidos, siendo el duelo entre Chelsea vs. Barcelona el más llamativo. Los otros partidos son: Bodoe/Glimt vs. Juventus, Borussia Dortmund vs. Villarreal, Manchester City vs. Bayer Leverkusen, Marsella vs. Newcastle, Napoli vs. Qarabag y Slavia Praga vs. Athletic Club.

Partidos de hoy martes 25 de noviembre del 2025:

Ajax vs. Benfica

Hora: 11:45 AM en el Centro de México, 12:45 PM en el Este y 9:45 AM en el Pacífico en los Estados Unidos.

Dónde ver: En los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

Galatasary vs. Union Saint-Gilloise

Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos.

Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Chelsea vs. Barcelona

Hora: A las 2:00 PM en el Centro de México, 3:00 PM en el Este y 12:00 PM en el Pacífico de los Estados Unidos.

Dónde ver: En los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

Borussia Dortmund vs. Villarreal

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.

Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Marsella vs. Newcastle

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.

Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Napoli vs. Qarabag

PUBLICIDAD

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Slavia Praga vs. Athletic Club

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.

Dónde ver: ViX en Estados Unidos.