Partidos del martes 25 de noviembre: Regresa la Champions League
Se juega una nueva jornada del torneo de clubes más prestigioso del mundo y habrá duelos imperdibles.
El balón rueda alrededor del mundo este martes nos tiene reservados emocionantes duelos con una nueva jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.
Todo inicia con dos partidos, el Ajax frente al Benfica y el Galatasaray contra el Union St.Gilloise.
Más tarde se jugarán siete partidos, siendo el duelo entre Chelsea vs. Barcelona el más llamativo. Los otros partidos son: Bodoe/Glimt vs. Juventus, Borussia Dortmund vs. Villarreal, Manchester City vs. Bayer Leverkusen, Marsella vs. Newcastle, Napoli vs. Qarabag y Slavia Praga vs. Athletic Club.
Partidos de hoy martes 25 de noviembre del 2025:
- Ajax vs. Benfica
Hora: 11:45 AM en el Centro de México, 12:45 PM en el Este y 9:45 AM en el Pacífico en los Estados Unidos.
Dónde ver: En los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.
- Galatasary vs. Union Saint-Gilloise
Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos.
Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Chelsea vs. Barcelona
Hora: A las 2:00 PM en el Centro de México, 3:00 PM en el Este y 12:00 PM en el Pacífico de los Estados Unidos.
Dónde ver: En los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.
- Borussia Dortmund vs. Villarreal
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.
Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Marsella vs. Newcastle
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.
Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Napoli vs. Qarabag
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Slavia Praga vs. Athletic Club
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.
Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Bodo/Glimt vs. Juventus
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
