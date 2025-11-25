    Futbol

    Partidos del martes 25 de noviembre: Regresa la Champions League

    Se juega una nueva jornada del torneo de clubes más prestigioso del mundo y habrá duelos imperdibles.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Arranca la segunda parte de la fase de liga de la Champions! Así la puedes seguir

    El balón rueda alrededor del mundo este martes nos tiene reservados emocionantes duelos con una nueva jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

    Todo inicia con dos partidos, el Ajax frente al Benfica y el Galatasaray contra el Union St.Gilloise.

    PUBLICIDAD

    Más tarde se jugarán siete partidos, siendo el duelo entre Chelsea vs. Barcelona el más llamativo. Los otros partidos son: Bodoe/Glimt vs. Juventus, Borussia Dortmund vs. Villarreal, Manchester City vs. Bayer Leverkusen, Marsella vs. Newcastle, Napoli vs. Qarabag y Slavia Praga vs. Athletic Club.

    Partidos de hoy martes 25 de noviembre del 2025:

    • Ajax vs. Benfica

    Hora: 11:45 AM en el Centro de México, 12:45 PM en el Este y 9:45 AM en el Pacífico en los Estados Unidos.
    Dónde ver: En los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    • Galatasary vs. Union Saint-Gilloise

    Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos.
    Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Chelsea vs. Barcelona

    Hora: A las 2:00 PM en el Centro de México, 3:00 PM en el Este y 12:00 PM en el Pacífico de los Estados Unidos.
    Dónde ver: En los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    • Borussia Dortmund vs. Villarreal

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.
    Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Marsella vs. Newcastle

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.
    Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Napoli vs. Qarabag
    PUBLICIDAD

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Slavia Praga vs. Athletic Club

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.
    Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Bodo/Glimt vs. Juventus

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
    Partidos del 23 de noviembre
    Partidos del 22 de noviembre
    Partidos del 21 de noviembre
    Partidos del 20 de noviembre

    Más sobre Futbol

    1 min
    Partidos hoy lunes 24 de noviembre: se juegan los playoffs de la MLS y el Monday Night Football

    Partidos hoy lunes 24 de noviembre: se juegan los playoffs de la MLS y el Monday Night Football

    1 min
    Marco Antonio Solís es reconocido en Argentina por el Boca Juniors

    Marco Antonio Solís es reconocido en Argentina por el Boca Juniors

    1 min
    Massimiliano Allegri sorprende con declaraciones sobre Santiago Gimenez previo al Derbi

    Massimiliano Allegri sorprende con declaraciones sobre Santiago Gimenez previo al Derbi

    2 min
    Partidos del sábado 22 de noviembre: Mexicanos en el extranjero

    Partidos del sábado 22 de noviembre: Mexicanos en el extranjero

    2 min
    Partidos del viernes 21 de noviembre: Mexicanos en el extranjero, ligas de Panamá y Honduras

    Partidos del viernes 21 de noviembre: Mexicanos en el extranjero, ligas de Panamá y Honduras

    Relacionados:
    FutbolFútbolChampions League

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX