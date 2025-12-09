    Champions League

    Partidos hoy martes 9 de diciembre: Última jornada de Champions League del 2025

    La Champions depide el 2025 con la Jornada 6 de la fase de liga.

    Video ¡A retomar el buen paso! El Barça busca reponerse ante el Eintracht

    Este martes 9 diciembre de 2025 la Champions League se despide del año con la Jornada 6 de la fase de liga que podrás ver por nuestras plataformas.

    Barcelona recibe al Entracht Frankfurt para salir del bache de un empate y una derrota en la Champions, mientras que el Bayern Múnich buscará también reparar el tropiezo en la jornada pasada al recibir al Sporting Lisboa.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Champions League

    La Champions League de África vive momentos de tensión entre Al Ahly y el FAR Rabat
    1 mins

    La Champions League de África vive momentos de tensión entre Al Ahly y el FAR Rabat

    Fútbol
    Partidos del miércoles 26 de noviembre: Liguilla Apertura 2025 y UEFA Champions League
    4 mins

    Partidos del miércoles 26 de noviembre: Liguilla Apertura 2025 y UEFA Champions League

    Fútbol
    Partidos del martes 25 de noviembre: Regresa la Champions League
    2 mins

    Partidos del martes 25 de noviembre: Regresa la Champions League

    Fútbol
    Partidos del 1 de octubre: Champions League y Mundial Sub 20
    5 mins

    Partidos del 1 de octubre: Champions League y Mundial Sub 20

    Fútbol
    Barça sufre dos duras bajas pero recupera a Lamine Yamal
    1:15

    Barça sufre dos duras bajas pero recupera a Lamine Yamal

    Fútbol
    Partidos del 18 de septiembre: UEFA Champions League
    2 mins

    Partidos del 18 de septiembre: UEFA Champions League

    Fútbol
    Partidos del 17 de septiembre: UEFA Champions League y Chivas vs. Tigres
    3 mins

    Partidos del 17 de septiembre: UEFA Champions League y Chivas vs. Tigres

    Fútbol
    Partidos de hoy 16 de septiembre: Inicia la Champions y duelazo en MLS
    2 mins

    Partidos de hoy 16 de septiembre: Inicia la Champions y duelazo en MLS

    Fútbol
    Partidos de hoy 27 de agosto: Semifinales Leagues Cup y Play-offs Champions
    2 mins

    Partidos de hoy 27 de agosto: Semifinales Leagues Cup y Play-offs Champions

    Fútbol
    Partidos del miércoles 20 de agosto del 2025: Cuartos de Final de la Leagues Cup
    2 mins

    Partidos del miércoles 20 de agosto del 2025: Cuartos de Final de la Leagues Cup

    Fútbol

    Otros partidos a destacar son el Inter vs. Liverpool, y el PSV vs. Atlético de Madrid que podrás seguir por nuestras plataformas.

    PARTIDOS HOY MARTES 9 DE DICIEMBRE: JORNADA 6 DE CHAMPIONS LEAGUE

    • Kairat Almaty vs. Olympiacos
    • Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos
    • Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
    • Inter de Milán vs. Liverpool
    • Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos
    • Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
    • PSV vs. Atlético de Madrid
    • Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos
    • Dónde ver: ViX en Estados Unidos
    • Monaco vs. Galatasaray
    • Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos
    • Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
    • Tottenham vs. Slavia Praga
    • Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos
    • Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
    • Union Saint-Gilloise vs. Marsella
    • Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos
    • Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
    Relacionados:
    Champions League

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX