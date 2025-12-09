Partidos hoy martes 9 de diciembre: Última jornada de Champions League del 2025
La Champions depide el 2025 con la Jornada 6 de la fase de liga.
Video ¡A retomar el buen paso! El Barça busca reponerse ante el Eintracht
Este martes 9 diciembre de 2025 la Champions League se despide del año con la Jornada 6 de la fase de liga que podrás ver por nuestras plataformas.
Barcelona recibe al Entracht Frankfurt para salir del bache de un empate y una derrota en la Champions, mientras que el Bayern Múnich buscará también reparar el tropiezo en la jornada pasada al recibir al Sporting Lisboa.
Otros partidos a destacar son el Inter vs. Liverpool, y el PSV vs. Atlético de Madrid que podrás seguir por nuestras plataformas.
PARTIDOS HOY MARTES 9 DE DICIEMBRE: JORNADA 6 DE CHAMPIONS LEAGUE
- Kairat Almaty vs. Olympiacos
- Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos
- Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Inter de Milán vs. Liverpool
- Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos
- Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- PSV vs. Atlético de Madrid
- Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos
- Dónde ver: ViX en Estados Unidos
- Monaco vs. Galatasaray
- Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos
- Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Tottenham vs. Slavia Praga
- Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos
- Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Union Saint-Gilloise vs. Marsella
- Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos
- Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
