    Liga MX

    Partidos del 21 de febrero: Mexicanos en el exterior y Liga MX

    Intensa actividad futbolística en diversos rincones del mundo destacando España, México y los Estados Unidos.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Video Liga Mx: Cruz Azul y Chivas buscarán el liderato del torneo por Canal 5

    España juega su Jornada 25 en LaLiga y a primera hora destaca el compromiso Betis en contra de Rayo Vallecano, en donde Álvaro Fidalgo podría ver actividad. El cotejo está programado para las 9:15 AM hora del Centro de México, 10:15 AM en el Este y 7:15 AM en el Pacífico.

    Osasuna recibe al Real Madrid, que mantiene el liderato del torneo. El compromiso inicia a las 11:30 AM en el Centro de México, 12:30 PM en el Este y 9:30 AM en el Pacífico. Atlético de Madrid enfrenta al Espanyol, el juego arranca a las 14:00 horas en México.

    En la Liga de Arabia Al-Nassr se mide a Al-Hazm, Cristiano Ronaldo podría ver minutos de actividad, el partido inicia a las 13:00 horas en México, 14:00 del Este.

    Liga MX

    Partidos del sábado 21 de febrero del 2026

    Liga MX
    Atlas vs. Atlético de San Luis: Partido de la Jornada 7 del Clausura 2026, rueda el esférico a las 17:00 horas del Centro de México, 18:00 del Este y 15:00 del Pacífico.
    El juego lo podrás ver a través de la plataforma ViX en México y los Estados Unidos.

    León vs. Santos: El juego también esta programado a las 17:00 horas del Centro de México, 18:00 del Este y 15:00 del Pacífico.
    El compromiso lo podrás ver a través de la plataforma ViX en los Estados Unidos.

    Necaxa vs. Toluca: El partido arranca a las 19:00 horas, 20:00 en el Este y 17:00 en el Pacífico.
    El cotejo ver en los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y ViX.

    Cruz Azul vs. Chivas: El cotejo del fin de semana en donde el invicto del Guadalajara corre peligro al enfrentar a la Máquina. El silbatazo inicial es a las 21:00 horas, 22:00 en el Este y 19:00 del Pacífico.
    No te pierdas el compromiso en México a través de Canal 5, TUDN y la plataforma ViX. En los Estados Unidos por TUDN, la app de tudn.com y ViX.

    Tijuana vs. Mazatlán: Se cierra la actividad sabatina con este juego que inicia a las 23:10 hora del Centro de México, 00:10 AM en el Este y 21:10 en el Pacífico de los Estados Unidos.
    En los Estados Unidos por TUDN, la app de tudn.com y ViX.

    Box Televisa
    Pedro Peñuñuri vs Jezzael Corrales: Combate desde Ciudad Obregón, Sonora y la campaña suena a las 23:00 horas en México.

    La función se transmite en México a través de Canal 5, TUDN y ViX.

