Video Fechas y horarios "extraordinarios" para los Cuartos de Final de Liga MX

Miércoles de Champions League y Liguilla, la jornada de media semana no se reservó nada y nos tiene duelos harto interesantes en todos los frentes.

Iniciamos la jornada en la Copa de AFC en donde el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo visita al FC Istiklol y de ahí pasamos a la Copa de Rusia en la que César Montesy Lokomotiv reciben al Spartak.

PUBLICIDAD

La UEFA Champions League continúa con la jornada 5 de la fase de liga e inicia el día con el Copenhague vs. Kairat Almaty y Pafos vs. Monaco.

Un poco más tarde cierran la fecha Olympiacos vs. Real Madrid, Liverpool vs. PSV, PSG vs. Tottenham, Sporting Lisboa vs. Brujas, Eintracht Frankfurt vs. Atalanta, Arsenal vs. Bayern Múnich, Atlético de Madrid vs. Inter de Milán.

El platillo fuerte del día son los Cuartos de Final del Apertura 2025. La Liguilla de la Liga MX arranca con el FC Juárez vs. Toluca, Rayados vs. América y Tijuana vs. Tigres.

Partidos de hoy miércoles 25 de noviembre del 2025

Copa AFC

- FC Istiklol vs. Al-Nassr - El partido inicia a las 7:45 am tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:45 am ET, 7:45 am CT y a las 5:45 am PT.

Copa Rusia

- Lokomotiv vs. Spartak - El partido inicia a las 11:30 am tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

- Copenhague vs. Kairat Almaty - El partido inicia a las 11:45 am tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

- Pafos vs. Monaco - El partido inicia a las 11:45 am tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

PUBLICIDAD

- Olympiacos vs. Real Madrid - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

- Liverpool vs. PSV - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- PSG vs. Tottenham - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Sporting Lisboa vs. Brujas - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Eintracht Frankfurt vs. Atalanta - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Arsenal vs. Bayern Múnich - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

- Atlético de Madrid vs. Inter de Milán - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

PUBLICIDAD

Liguilla Liga MX

- FC Juárez vs. Toluca - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT.

- Rayados vs. América - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN y en México a través de ViX, Canal 5 y TUDN.

- Tijuana vs. Tigres - El partido inicia a las 11:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 am (jueves) ET, 11:00 pm CT y a las 9:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de Univisión, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.