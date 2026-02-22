    Futbol

    Partidos de hoy lunes 23 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Premier League

    Julián Quiñones y el Al-Qadisiva enfrentan a Al-Ettifaq en la Liga de Arabia; en la Premier League Everton recibe a Manchester United.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video Julián Quiñones anota triplete y da triunfo Al Qadisiya en la liga de Arabia Saudita

    Fútbol

    La actividad deportiva tiene una jornada tranquila este día pocos partidos programados alrededor del mundo.

    En la Liga de Arabia se enfrentan Al-Qadisiya en contra de Al-Ettifaq, en donde el mexicano Julián Quiñones podría ver actividad e incrementar su cuota goleadora. El compromiso arranca a las 13:00 horas del Centro de México, 14:00 en el Este y 11:00 AM en el Pacífico.

    En la Premier League se tiene programado el cotejo Everton ante Manchester United a las 14:00 horas en México, 15:00 en el Este y 12:00 PM en el Pacífico.

    En la Serie A de Italia hay dos cotejos Fiorentina frente a Pisa y Bolonia en contra del Udinese.

    En España se miden el Alavés ante Girona el silbatazo inicial es a las 14:00 horas en el Centro de México, 15:00 horas en el Este y 12:00 PM en el Pacífico.

