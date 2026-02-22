Partidos de hoy lunes 23 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Premier League
Julián Quiñones y el Al-Qadisiva enfrentan a Al-Ettifaq en la Liga de Arabia; en la Premier League Everton recibe a Manchester United.
La actividad deportiva tiene una jornada tranquila este día pocos partidos programados alrededor del mundo.
En la Liga de Arabia se enfrentan Al-Qadisiya en contra de Al-Ettifaq, en donde el mexicano Julián Quiñones podría ver actividad e incrementar su cuota goleadora. El compromiso arranca a las 13:00 horas del Centro de México, 14:00 en el Este y 11:00 AM en el Pacífico.
En la Premier League se tiene programado el cotejo Everton ante Manchester United a las 14:00 horas en México, 15:00 en el Este y 12:00 PM en el Pacífico.
En la Serie A de Italia hay dos cotejos Fiorentina frente a Pisa y Bolonia en contra del Udinese.
En España se miden el Alavés ante Girona el silbatazo inicial es a las 14:00 horas en el Centro de México, 15:00 horas en el Este y 12:00 PM en el Pacífico.