Futbol Partidos de hoy lunes 23 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Premier League Julián Quiñones y el Al-Qadisiva enfrentan a Al-Ettifaq en la Liga de Arabia; en la Premier League Everton recibe a Manchester United.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Julián Quiñones anota triplete y da triunfo Al Qadisiya en la liga de Arabia Saudita

La actividad deportiva tiene una jornada tranquila este día pocos partidos programados alrededor del mundo.

PUBLICIDAD

En la Liga de Arabia se enfrentan Al-Qadisiya en contra de Al-Ettifaq, en donde el mexicano Julián Quiñones podría ver actividad e incrementar su cuota goleadora. El compromiso arranca a las 13:00 horas del Centro de México, 14:00 en el Este y 11:00 AM en el Pacífico.

En la Premier League se tiene programado el cotejo Everton ante Manchester United a las 14:00 horas en México, 15:00 en el Este y 12:00 PM en el Pacífico.

En la Serie A de Italia hay dos cotejos Fiorentina frente a Pisa y Bolonia en contra del Udinese.