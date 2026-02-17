Partidos hoy martes 17 de febrero: Playoffs Champions League y Concachampions
Se juegan los partidos de ida de Playoffs en la UEFA Champions League 2026.
Este martes 17 de febrero inician los partidos de Playoffs de la UEFA Champions League 2026 y se definen los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.
Entre los partidos de eliminación a ida y vuelta en la Champions League destaca la revancha del Real Madrid ante el Benfica de José Mourinho, quien provocó en la última jornada de fase de liga que los españoles no lograran clasificar directamente a Octavos de Final con la derrota en casa.
Juventus, PSG, Inter de Milán, Dortmund, Leverkusen y Atlético de Madrid también verán acción en los juegos de ida donde se espera dramatismo.
En el continente americano, continúa la definición de la Concacaf Champions Cup por conocer a todos los invitados que disputarán la ronda de Octavos. El LAFC recibe al Real España en busca del boleto a la siguiente fase.
PARTIDOS HOY MARTES 17 DE FEBRERO
PARTIDOS DE IDA DE PLAYOFFS CHAMPIONS LEAGUE
- Galatasaray vs. Juventus
10:45am México, 11:45am ET USA
- Dortmund vs. Atalanta
1pm México, 2pm ET USA
- Mónaco vs. PSG
1pm México, 2pm ET USA
- Benfica vs. Real Madrid
1pm México, 2pm ET USA PRIMERA RONDA DE VUELTA CONCACAF CHAMPIONS CUP
- Nashville vs. Atlético Otawa
6pm México, 7pm ET USA
- LAFC vs. Real España
8pm México, 9pm ET USA