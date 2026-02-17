    Champions League

    Partidos hoy martes 17 de febrero: Playoffs Champions League y Concachampions

    Se juegan los partidos de ida de Playoffs en la UEFA Champions League 2026.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Mourinho no quiere regresar al Real Madrid y lanza mensaje a Arbeloa


    Este martes 17 de febrero inician los partidos de Playoffs de la UEFA Champions League 2026 y se definen los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

    PUBLICIDAD

    Entre los partidos de eliminación a ida y vuelta en la Champions League destaca la revancha del Real Madrid ante el Benfica de José Mourinho, quien provocó en la última jornada de fase de liga que los españoles no lograran clasificar directamente a Octavos de Final con la derrota en casa.

    Juventus, PSG, Inter de Milán, Dortmund, Leverkusen y Atlético de Madrid también verán acción en los juegos de ida donde se espera dramatismo.

    En el continente americano, continúa la definición de la Concacaf Champions Cup por conocer a todos los invitados que disputarán la ronda de Octavos. El LAFC recibe al Real España en busca del boleto a la siguiente fase.

    Más sobre Champions League

    Partidos de hoy 21 de enero: Champions League y mexicanos en el extranjero
    4 mins

    Partidos de hoy 21 de enero: Champions League y mexicanos en el extranjero

    Fútbol
    Partidos hoy martes 20 de enero: Jornada 7 de UEFA Champions League
    1 mins

    Partidos hoy martes 20 de enero: Jornada 7 de UEFA Champions League

    Fútbol
    Partidos hoy martes 9 de diciembre: Última jornada de Champions League del 2025
    1 mins

    Partidos hoy martes 9 de diciembre: Última jornada de Champions League del 2025

    Fútbol
    La Champions League de África vive momentos de tensión entre Al Ahly y el FAR Rabat
    1 mins

    La Champions League de África vive momentos de tensión entre Al Ahly y el FAR Rabat

    Fútbol
    Partidos del miércoles 26 de noviembre: Liguilla Apertura 2025 y UEFA Champions League
    4 mins

    Partidos del miércoles 26 de noviembre: Liguilla Apertura 2025 y UEFA Champions League

    Fútbol
    Partidos del martes 25 de noviembre: Regresa la Champions League
    2 mins

    Partidos del martes 25 de noviembre: Regresa la Champions League

    Fútbol
    Partidos del 1 de octubre: Champions League y Mundial Sub 20
    5 mins

    Partidos del 1 de octubre: Champions League y Mundial Sub 20

    Fútbol
    Barça sufre dos duras bajas pero recupera a Lamine Yamal
    1:15

    Barça sufre dos duras bajas pero recupera a Lamine Yamal

    Fútbol
    Partidos del 18 de septiembre: UEFA Champions League
    2 mins

    Partidos del 18 de septiembre: UEFA Champions League

    Fútbol
    Partidos del 17 de septiembre: UEFA Champions League y Chivas vs. Tigres
    3 mins

    Partidos del 17 de septiembre: UEFA Champions League y Chivas vs. Tigres

    Fútbol

    PARTIDOS HOY MARTES 17 DE FEBRERO

    PARTIDOS DE IDA DE PLAYOFFS CHAMPIONS LEAGUE

    • Galatasaray vs. Juventus

    10:45am México, 11:45am ET USA

    • Dortmund vs. Atalanta

    1pm México, 2pm ET USA

    • Mónaco vs. PSG

    1pm México, 2pm ET USA

    • Benfica vs. Real Madrid

    1pm México, 2pm ET USA PRIMERA RONDA DE VUELTA CONCACAF CHAMPIONS CUP

    • Nashville vs. Atlético Otawa

    6pm México, 7pm ET USA

    • LAFC vs. Real España

    8pm México, 9pm ET USA

    Relacionados:
    Champions League