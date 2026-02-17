Champions League Partidos hoy martes 17 de febrero: Playoffs Champions League y Concachampions Se juegan los partidos de ida de Playoffs en la UEFA Champions League 2026.

Entre los partidos de eliminación a ida y vuelta en la Champions League destaca la revancha del Real Madrid ante el Benfica de José Mourinho, quien provocó en la última jornada de fase de liga que los españoles no lograran clasificar directamente a Octavos de Final con la derrota en casa.

Juventus, PSG, Inter de Milán, Dortmund, Leverkusen y Atlético de Madrid también verán acción en los juegos de ida donde se espera dramatismo.

En el continente americano, continúa la definición de la Concacaf Champions Cup por conocer a todos los invitados que disputarán la ronda de Octavos. El LAFC recibe al Real España en busca del boleto a la siguiente fase.

PARTIDOS HOY MARTES 17 DE FEBRERO

PARTIDOS DE IDA DE PLAYOFFS CHAMPIONS LEAGUE

Galatasaray vs. Juventus

10:45am México, 11:45am ET USA



Dortmund vs. Atalanta

1pm México, 2pm ET USA



Mónaco vs. PSG

1pm México, 2pm ET USA



Benfica vs. Real Madrid

1pm México, 2pm ET USA PRIMERA RONDA DE VUELTA CONCACAF CHAMPIONS CUP

Nashville vs. Atlético Otawa

6pm México, 7pm ET USA



LAFC vs. Real España