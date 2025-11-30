El juego entre el Al Ahly y el FAR Rabat tuvo un momento de tensión y de alarma para los organizadores de la Champions League de África, luego de que se encontrara un objeto sospechoso punzocortante en el campo de juego.

El encuentro fue en campo del conjunto de Marruecos, el encuentro correspondiente a la jornada dos de la fase de grupos del Grupo B finalizó con empate a un gol, lo que desató el enojo en la grada.

Durante un momento en el encuentro se ve a un jugador del equipo egipcio recoger algo del césped, de inmediato es rodeado por jugadores del Rabat y en el acto intentan arrebatarle algo de las manos, el del Al Ahly lo avienta a un compañero y sucede lo mismo, hasta que llegan los silbantes y un miembro del cuerpo técnico lo levanta.

Al ver las repeticiones en la pantalla de televisión se ve que arrojaron un tipo de espátula desde la grada y claramente los jugadores del equipo marroquí no querían que se viera en la transmisión, ya que puede acarrear una sanción.

Con el resultado de 1-1, el Al Ahly es el líder del grupo con cuatro unidades, mientras que el Far Rabat es tercer lugar con un punto en el mismo sector.