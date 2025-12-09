Futbol "Cristiano es Vegeta y Messi es Gokú": La insólita comparación a lo Dragon Ball Z Nicolas Pépé, jugador marfileño del Villarreal, explicó la rivalidad de CR7 y Messi con DBZ y Naruto.

Nicolas Pépé, futbolista marfileño del Villarreal, hizo una comparación nunca antes vista y puso de ejemplo a Gokú y Vegeta para explicar la rivalidad histórica de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

“Cristiano hace demasiadas entrevistas, habla demasiado de Messi, ahí se ve que es el número dos, ¿sabes por qué? ¿conoces Naruto? ¿conoces Dragon Ball Z? ¿sabes quién es Vegeta? Él siempre hablaba así, ¿y quién no hablaba? Gokú. En Naruto, ¿quién habla? Sasuke. ¿Quién no habla? Naruto. Es eso”, declaró Pépé para el canal de Youtube Just Riadh.

El marfileño considera que Cristiano, al igual que Vegeta y Sasuke, tiene “la frustración de que alguien pequeño esté por delante de él”, refiriéndose a Messi, Gokú y Naruto.

Al argumentarle que Cristiano Ronaldo será el primer jugador de la historia en anotar 1,000 goles en partidos oficiales, Pépé respondió sarcásticamente: “Desde que llegó al Al-Nassr ha metido 200 penaltis”.

Pépé añadió que “Messi sabe hacer goles, pases, regatear, hace jugar al equipo, crear espacios para los jugadores, todo eso Messi lo hace. Cristiano no”.

Nicolas Pépé actualmente milita en el Villarreal, pero también ha jugado en el Arsenal de Inglaterra, el Trabzonspor de Turquía, y en Francia en diversos equipos como Niza, Angers, Lille, US Orléans y Stade Poitevin.

Messi y Cristiano podrían tener un último baile en el Mundial 2026, pues existe la posibilidad de que Argentina y Portugal se enfrenten en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo.