    Orbelín Pineda abre las puertas para que el AEK Atenas goleara al Atromitos

    El Maguito sigue sumando minutos y anotó su sexto gol de la temporada en la Liga de Grecia.

    Alonso Ramírez.
    ¡Golazo de Orbelín Pineda en triunfo del AEK Atenas!

    El AEK Atenas derrotó de forma contundente al Atromitos en la Jornada 13 de la Súper Liga de Grecia, hilando así su quinta victoria consecutiva.

    El mexicano Orbelín Pineda fue titular y disputó todo el encuentro, tuvo una gran presentación, además abrió el marcador que terminó en goleada.

    Pineda marcó a los 18 minutos con un gran remate de cabeza que se incrustó en el ángulo del arco rival. En la segunda mitad, Luka Jovic anotó doblete a los 65 y de penalti a los 70 minutos, Robert Ljubicic cerró la cuenta en la recta final del partido.

    Con este triunfo, el AEK Atenas se colocó como tercer lugar de la clasificación con 31 puntos, solo a uno del sublíder Paok y a tres del líder Olympiacos.

    Los siguientes encuentros del AEK serán ante el Samsunspor, y ante el U Craiova en la Conference League de la UEFA, mientras que en la Liga de Grecia enfrentarán a Panetolikos y al OFI Creta, en los que buscarán seguir sumando triunfos para pelear por el liderato de la liga.

    Orbelín Pineda ha tenido buenas actuaciones con Atenas en el torneo de la UEFA, en el que colaboró en dos de los goles de su equipo sobre el Aberdeen.

    Orbelín Pineda: "Empezar con el pie derecho sería lo más chingón"

